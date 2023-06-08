رئيس غرفة التجارة الإيطالية - الليبية يطلع الدبيبة على حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين

القاهرة - بوابة الوسط

أطلع رئيس غرفة التجارة الإيطالية - الليبية نيكولا كوليكي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، على حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين، وكذلك دور الغرفة في دعم التعاون ومعالجة الإشكاليات المتعلقة بالطيران والتأشيرات والتي ستساهم في زيادة النشاط التجاري بين البلدين، وفق منصة «حكومتنا».

والتقى الدبيبة رئيس غرفة التجارة الليبية - الإيطالية اليوم الخميس في روما، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات القابضة محمد عياد، وذلك لمتابعة مناشط الغرفة والصعوبات التي تواجهها.

الدبيبة يؤكد على اتفاقه مع ميلوني

وأضافت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الدبيبة أكد خلال اللقاء على ما جرى الاتفاق عليه مع رئيس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، أمس الأربعاء، بقصر كيجي مقر الحكومة في روما، بشأن عقد مؤتمر اقتصادي إيطالي ليبي موسع، على هامش أول اجتماعات اللجنة العليا الليبية الإيطالية المشتركة، للتنسيق من خلال غرفة التجارة الإيطالية الليبية.

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وبدأ الدبيبة أمس الأربعاء، زيارة عمل إلى إيطاليا تدوم يومين، رفقة وفد يضم وزراء النقل محمد الشهوبي، والخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، والداخلية عماد الطرابلسي، والدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، والدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ورئيس الشركة القابضة للاتصالات محمد عياد، وعدد من مستشاريه.

توقيع مذكرات تفاهم جديدة بين ليبيا وإيطاليا

وجرت مراسم استقبال رسمية بمقر الحكومة الإيطالية بحضور رئيس الوزراء جورجيا ميلوني وعدد من وزراء حكومتها، للدبيبة والوفد المرافق له، واستعرض الضيوف حرس الشرف الذي اصطف لتحيتهم قبل بدء أعمال الزيارة.

وبعد ذلك، عقد الدبيبة اجتماعا ثنائيا مع ميلوني، أعقبه جلسة عمل موسعة انضم إليها الوفد المرافق للدبيبة ونظراؤهم الإيطاليون، تلاها التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم في مجالات الطاقة والهجرة والاستثمار والبيئة وتكنولوجيا المعلومات.