شاهد في «اقتصاد بلس»: الذهب الليبي يثير الأطماع في الداخل والخارج

القاهرة - بوابة الوسط

سلَّطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الثلاثاء، الضوء على ملف تكرار عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب في ليبيا، بعد إعلان النيابة العامة ضبط تشكيل عصابي من أربعة أجانب وليبي نقبوا عن المعدن الأصفر في أربعة أحواض سطحية بالجنوب الليبي.

وأشارت تقارير إلى عمليات تهريب عديدة للذهب الليبي إلى دول أفريقية مجاورة؛ حيث تحتل ليبيا المرتبة الثالثة في احتياطيات الذهب في القارة الأفريقية، مع توافر الخامات الفلزية في مناطق الجنوب.

كما يعتبر الجنوب الليبي امتدادًا لحزام الذهب الذي يربط موريتانيا غربًا والسودان ومصر شرقًا مرورًا بمالي والنيجر وتشاد، وهو ما يثير لعاب شبكات محلية ودولية للتنافس على اكتشاف المعدن الأصفر.

الدبيبة: سنطرح ملف الدعم في استفتاء وسيكون القرار لليبيين

وفي سياق آخر، تطرق البرنامج إلى تصريحات رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة حول اعتزام حكومته طرح مسألة دعم الوقود إلى الاستفتاء الشعبي للاختيار من بين أربعة خيارات، وذلك بعدما شدد في السابق على أهمية استبداله بالدعم النقدي.

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