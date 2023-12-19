في برنامج «فلوسنا».. منسق «حراك فزان» يتحدث عن مسارات تهريب الوقود في الجنوب الليبي (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

تحدَّث منسق ما يُعرف بـ«حراك فزان»، بشير الشيخ، عن تفاصيل مسارات تهريب الوقود في الجنوب الليبي، وذلك في حلقة برنامج «فلوسنا» الذي تبثه قناة «الوسط» wtv.



وقال الشيخ إن «مسار تهريب البنزين يبدأ بمجرد خروج الشاحنة من مدينة مصراتة أو لدى وصولها مستودع سبها، ثم شحنها إلى القطرون». وتابع أن «مسار الشاحنة المهربة يتجه إلى مناجم الذهب في النيجر ومالي أو العمق التشادي»، ونوه بأن «أعدادًا من البشر الموجودة بالقرب من الحدود تستهلك كميات من الغذاء والوقود في مناجم الذهب».





تشكيلات مسلحة تسهّل عمليات التهريب

وتداولت صفحات تواصل ليبية مقاطع لتشكيلات مسلحة تسهِّل عمليات التهريب، وأخرى تقوم بتحصيل إتاوات نظير ذلك، بينما تبقى المنطقة الجنوبية تحديدًا تعاني منذ سنوات نقصًا حادًا في الطاقة. وأظهرت مقاطع مصورة اعترافات لأحد السائقين بتهريب الوقود إلى دول جوار ليبيا، خاصة تشاد، وهو ما يحدث أمام مجموعات مسلحة التي تقول تقارير إنها تجمع الإتاوات من المهربين، فهل يجري ذلك تحت أعين القيادة العامة أم من خلف ظهرها؟



مـزيـد من تـقـاريـر بـوابـة الوسـط ———————

■ تحقيق استقصائي: «الكلبتوقراطية» تنتعش في ليبيا بالفساد والجريمة المنظمة

■ محللون: ضوء أخضر لمبادرة باتيلي من مجلس الأمن.. و«الخماسية» قد تستغرق شهورا

■ «شروط القادة الليبيين.. ورسالتان» من المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن

■ بعد سنوات من خطفه في ليبيا.. إطلاق رهينة جنوب أفريقي على الحدود بين مالي والجزائر

■ مصدر أمني يؤكد لـ«بوابة الوسط»: عماد بن رجب المحكوم في قضية «الوقود المغشوش» غادر ليبيا

■ هيئة دولية تدق ناقوس الخطر في درنة

■ حبس مسؤولين بمؤسسة النفط و«البريقة» لتوريدهما وقودا غير مطابق للمواصفات

■ «ZARA» تعتذر.. ونشطاء التواصل الاجتماعي: «تبريرات كاذبة»

■ التدمير الذاتي للرسائل الصوتية.. آخر تحديثات «واتساب»

■ ماسك: «البشر سيختفون» لهذا السبب

■ حملة تحت هاشتاج «راكم تنسوا درنة» للتذكير بأن درنة لم تُشف بعد



تابع تقارير «بي بي سي» عبر بوابة الوسط ————