الأمم المتحدة تعيِّن وزيرة هولندية منسقة إنسانية لغزة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء تعيين الوزيرة الهولندية سيغريد كاغ منسقة للشؤون الإنسانية في قطاع غزة، بعد صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي يدعو لزيادة المساعدات في ظل الأزمة الحادة الناتجة عن الحرب في قطاع غزة.

وأفادت المنظمة الدولية أن أمينها العام أنطونيو غوتيريس «أعلن تعيين السيدة سيغريد كاغ من هولندا، منسقة عليا للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة»، على أن تتولى إقامة آلية أممية «لتسريع شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة عبر دول ليست طرفًا في النزاع»، بحسب «فرانس برس».

زيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

ووافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الجمعة الماضي، على مبادرة مخففة لزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ودعا إلى اتخاذ خطوات عاجلة «لتهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية». جاء ذلك بعد أسبوع من تأجيل التصويت ومفاوضات مكثفة للتوصل إلى اتفاق ومحاولة تجنب استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو).

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ووسط غضب عالمي إزاء ارتفاع عدد القتلى في غزة على مدى 11 أسبوعًا من الحرب في غزة وتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع الفلسطيني، امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت للسماح للمجلس المكون من 15 عضوًا بتبني قرار صاغته الإمارات العربية المتحدة. وصوت بقية أعضاء المجلس لصالح القرار باستثناء روسيا التي امتنعت هي الأخرى عن التصويت.

كما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد محاولة روسية لإضافة دعوة «لوقف عاجل ومستدام للأعمال القتالية» لمسودة قرار بمجلس الأمن الدولي بشأن غزة.

الاحتلال يكثف قصفه على قطاع غزة

وتعرض قطاع غزة الثلاثاء لعمليات قصف جديدة مع إعلان الاحتلال تكثيفًا جديدًا للقتال رغم الدعوات الدولية إلى وقف إطلاق النار والخسائر البشرية المدنية الفادحة في القطاع الفلسطيني المحاصر.

وتواصلت الضربات الإسرائيلية خلال الليل خصوصًا على خان يونس ورفح المجاورة عند الحدود مع مصر حيث يقيم عشرات آلاف النازحين في خيم. ونقلت جثث نحو 30 شهيد سقطوًا في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة إلى مستشفى ناصر في خان يونس على ما أفادت وزارة الصحة في حكومة حماس.

21 ألف شهيد منذ السابع من أكتوبر

وأعلن الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أشرف القدرة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لنحو 21 ألف شهيد منذ السابع من أكتوبر الماضي. وقال القدرة خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، بلغ 20915 شهيدًا و54918 إصابة، أغلبهم من النساء والأطفال.

وطالب الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، المؤسسات الأممية بتدخلات عاجلة تضمن توفير الأدوية والوقود اللازم لإعادة تشغيل مجمع الشفاء الطبي أمام حاجة آلاف الجرحى والمرضى.



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