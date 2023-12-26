الصحة الفلسطينية: الاحتلال ارتكب 18 مجزرة بحق عائلات بالكامل خلال الـ24 ساعة الماضية

القاهرة - بوابة الوسط

قال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أشرف القدرة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 18 مجزرة بحق عوائل بكاملها في القطاع، راح ضحيتها 241 شهيدا و382 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

فيما أعلن القدرة، خلال مؤتمر صحفي اليوم، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، لـ20.915 شهيدا و54.918 إصابة، أغلبهم من النساء والأطفال.

- منظمة الصحة تنقل شهادات «مروّعة» عن قصف مخيم المغازي في غزة

- الصحة الفلسطينية: ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 20.915 شهيدا

وطالب الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، المؤسسات الأممية بتدخلات عاجلة تضمن توفير الأدوية والوقود اللازم لإعادة تشغيل مجمع الشفاء الطبي أمام حاجة آلاف الجرحى والمرضى.

وعبر عن خشيته بأن يكون استهداف محيط مجمع ناصر الطبي هو تكرار للسيناريو الذي نفذه الاحتلال ضد مجمع الشفاء الطبي ومستشفيات شمال غزة، مطالب المؤسسات الأممية بحماية مجمع ناصر الطبي والطواقم الطبية والجرحى والمرضى وآلاف النازحين فيه.



مـزيـد من تـقـاريـر بـوابـة الوسـط ———————

■ جريدة «الوسط»: الشروط المسبقة تعصف بـ«طاولة باتيلي الخماسية»

■ البعثة الأممية تؤكد وفاة المهدي البرغثي وتطالب بتحقيق مستقل

■ خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من الجمود

■ مجلة تابعة لـ«أفريكوم» تثير قضية صراع «الميليشيات» الليبية على السلطة

■ تقرير فرنسي: خطط أميركية لتقويض «فاغنر» في ليبيا ومالي والنيجر

■ لماذا ارتفع سعر الدولار في السوق الموازية؟.. خبراء يجيبون

■ مصدر أمني يؤكد لـ«بوابة الوسط»: عماد بن رجب المحكوم في قضية «الوقود المغشوش» غادر ليبيا

■ 75 يومًا على احتجاز البعجة ورفيقيه في بنغازي دون تهم رسمية

■ معهد ألماني يرصد.. كيف استحوذت المجموعات المسلحة على الدولة في ليبيا؟

■ جميلة رزق الله: لوحاتي عن درنة تحاكي عزاءً كبيرًا وسقفًا مفتوحًا من الوجع

■ الدهون بريئة من التسبب في انسداد الأوعية الدموية.. فمن المسؤول؟

■ «تحقيقات»: تجار الأزمات



تابع تقارير «بي بي سي» عبر بوابة الوسط ————

■ تفجير لوكربي: هل هو أعظم رواية بوليسية؟

■ وثائق بريطانية: إسرائيل وبريطانيا وفرنسا خططوا لأبعد من السيطرة على قناة السويس في حربهم على مصر عام 56

■ ماذا نعرف عن غزة على مر العصور؟ ولماذا وصفت بـ"بنت الأجيال"؟

■ ما الذي تقوله أعداد القتلى في غزة عن الحرب؟

■ القرية التي يعاني جميع سكانها من الخرف

■ تحليل دم "يكشف شيخوخة" أعضاء الجسم البشري

■ ما الجمرة الخبيثة، وإلى أي مدى هي قاتلة؟

■ ما هي التمارين الرياضية الفعالة في خفض ضغط الدم؟