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الصحة الفلسطينية: الاحتلال ارتكب 18 مجزرة بحق عائلات بالكامل خلال الـ24 ساعة الماضية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 ديسمبر 2023, 02:52 مساء
الصحة الفلسطينية: الاحتلال ارتكب 18 مجزرة بحق عائلات بالكامل خلال الـ24 ساعة الماضية
شهداء مجزرة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مخيم المغازي بغزة. (الإنترنت)
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قال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أشرف القدرة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 18 مجزرة بحق عوائل بكاملها في القطاع، راح ضحيتها 241 شهيدا و382 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

فيما أعلن القدرة، خلال مؤتمر صحفي اليوم، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، لـ20.915 شهيدا و54.918 إصابة، أغلبهم من النساء والأطفال.

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وطالب الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، المؤسسات الأممية بتدخلات عاجلة تضمن توفير الأدوية والوقود اللازم لإعادة تشغيل مجمع الشفاء الطبي أمام حاجة آلاف الجرحى والمرضى.

وعبر عن خشيته بأن يكون استهداف محيط مجمع ناصر الطبي هو تكرار للسيناريو الذي نفذه الاحتلال ضد مجمع الشفاء الطبي ومستشفيات شمال غزة، مطالب المؤسسات الأممية بحماية مجمع ناصر الطبي والطواقم الطبية والجرحى والمرضى وآلاف النازحين فيه.
 

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