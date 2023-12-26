  • Alwasat News
Atwasat

منظمة الصحة تنقل شهادات «مروّعة» عن قصف مخيم المغازي في غزة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 ديسمبر 2023, 09:48 صباحا
منظمة الصحة تنقل شهادات «مروّعة» عن قصف مخيم المغازي في غزة
جثث ضحايا سقطوا في قصف على مخيم المغازي موضوعة في أكياس على أرض مستشفى الأقصى في دير البلح بوسط قطاع غزة، 25 ديسمبر 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

نقلت منظمة الصحّة العالمية شهادات «مروّعة»، عن قصف الاحتلال الإسرائيلي لمخيّم المغازي للاجئين الفلسطينيين في وسط غزة، مشيرة إلى أنّ هذه الروايات جمعتها طواقمها من «مستشفى الأقصى» الذي نُقل إليه ضحايا هذا القصف الصهيوني الذي أوقع عشرات الشهداء والجرحى.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة تيدروس أدهانوم غبرييسوس، في منشور على منصّة «إكس»، إنّ «فريق منظمة الصحة العالمية سمع من الطواقم الطبية والضحايا قصصاً مروّعة عن المعاناة التي خلّفتها الانفجارات»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف أنّ «طفلاً فقدَ عائلته بأكملها في قصف المخيّم، وهناك ممرّض في المستشفى مني بنفس الخسارة، إذ قُتلت عائلته بأكملها».

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، فقد استشهد ما لا يقلّ عن 70 شخصاً في ضربة إسرائيلية استهدفت مساء الأحد مخيّم المغازي للاجئين.

وفي مستشفى الأقصى الواقع في دير البلح بوسط القطاع، والذي نقل إليه ضحايا هذا القصف، وضعت عشرات الجثث داخل أكياس بيضاء جنب بعضها البعض على الأرض بانتظار دفنها.

ونقل المدير العام لمنظّمة الصحّة عن مسؤولين في المستشفى قولهم، إنّهم استقبلوا نحو مئة جريح أصيبوا في هذا القصف.

وشدّد تيدروس على أنّ «عدد المرضى الذين يعالجهم المستشفى يفوق بكثير طاقته من حيث الأسرّة والطواقم الطبية».

وحذّر من أنّ «الكثيرين لن تُكتب لهم النجاة بينما هم ينتظرون»، دورهم لتلقّي الرعاية الصحية اللازمة.

«هذا الوضع غير مقبول.. هذا الأمر يجب أن يتوقف»
ونبّه المدير العام إلى أنّ هذا القصف «يُظهر بوضوح لماذا يجب وقف إطلاق النار على الفور».

وأرفق تيدروس منشوره بمقطع فيديو صوّره أحد مسؤولي فريق منظمة الصحة من داخل مستشفى الأقصى.

وفي هذا الفيديو يقول شون كيسي إنّه غادر لتوّه غرفة الإنعاش، حيث كان هناك طفل يبلغ من العمر 9 سنوات ويُدعى أحمد.

ويضيف هذا المسؤول في منظمة الصحّة، بينما يحبس دموعه أنّ الطفل الذي أصيب في القصف بجروح خطرة «عولج بالتخدير فحسب لتخفيف معاناته بينما هو يحتضر».

- 70 شهيدًا بمجزرة إسرائيلية.. «الصحة الفلسطينية»: ما يحدث في مخيم المغازي إبادة جماعية

ويوضح أنّ أحمد «كان يعبر الشارع أمام الملجأ الذي كانت عائلته موجودة فيه حين أصيب المبنى المجاور بالقصف. لقد أصيب (الطفل) بشظايا وبحطام وتعرّضت أنسجة دماغه» للضرر.

ويتابع كيسي بنبرة ملؤها الحزن «لا أحد يستطيع أن يفعل أيّ شيء من أجله.. وعلى غرار الكثير من الحالات الموجودة هنا، ما من قدرة على رعاية الحالات العصبية المعقّدة وحالات الصدمات المعقّدة».

ويؤكّد المسؤول في المنظمة بينما يتحدث إلى الكاميرا أثناء سيره داخل أروقة المستشفى أنّ «غرف العمليات تعمل 24 ساعة في اليوم، وقسم الطوارئ يعمل بأكثر بكثير من طاقته».

ويختم كيسي الفيديو المؤثّر بالقول إنّ «هذا الوضع غير مقبول.. هذا الأمر يجب أن يتوقف».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - هدايا بايدن في عيد الميلاد

كاريكاتير خيري - هدايا بايدن في عيد الميلاد
الطائرة الليبية تحلق في 2023 بذهبية العرب وبرونزية أفريقيا وتأهل لكأس العالم

الطائرة الليبية تحلق في 2023 بذهبية العرب وبرونزية أفريقيا وتأهل لكأس العالم
الأطباء يحذرون بيلينغهام من المجازفة.. والمهاجم الشاب يخاطر من أجل ريال مدريد

الأطباء يحذرون بيلينغهام من المجازفة.. والمهاجم الشاب يخاطر من أجل ريال مدريد
بالصور.. تحويل قصر المنار إلى متحف تاريخي

بالصور.. تحويل قصر المنار إلى متحف تاريخي
«بوابة الوسط» تستعرض أرقام وتفاصيل ومواجهات «دورينا» قبل ختام 2023

«بوابة الوسط» تستعرض أرقام وتفاصيل ومواجهات «دورينا» قبل ختام 2023
شاهد: «في التسعين».. يناقش قرار تصعيد الأحرار ومعسكر المنتخب الليبي بعد إعلان قائمة «ميتشو»

شاهد: «في التسعين».. يناقش قرار تصعيد الأحرار ومعسكر المنتخب الليبي بعد إعلان ...
انطلاق دورة الألعاب الرياضية للجامعات الليبية في طرابلس (صور)

انطلاق دورة الألعاب الرياضية للجامعات الليبية في طرابلس (صور)
«حماس» تطالب الجنائية الدولية بالتحرك العاجل في جرائم الحرب والإبادة التى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي

«حماس» تطالب الجنائية الدولية بالتحرك العاجل في جرائم الحرب والإبادة التى ...
«إعدامات جماعية ومسح أحياء بالكامل».. ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 20.674 شهيدا

«إعدامات جماعية ومسح أحياء بالكامل».. ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة ...
تشريح القنفذ ـ القذافي متنبئا (19)

تشريح القنفذ ـ القذافي متنبئا (19)
4 فوائد لاستخدام الحليب الزبادي على شعرك

4 فوائد لاستخدام الحليب الزبادي على شعرك
من العلاج الجيني إلى عقار لإبطاء الزهايمر... أبرز الإنجازات الطبية في 2023

من العلاج الجيني إلى عقار لإبطاء الزهايمر... أبرز الإنجازات الطبية في 2023
الدوري السعودي يُغيّر سوق الانتقالات العالمية بـ300 صفقة في 2023

الدوري السعودي يُغيّر سوق الانتقالات العالمية بـ300 صفقة في 2023
رسالة من السنوار عن إنجازات المقاومة: قتلنا وأصبنا 5 آلاف جندي للاحتلال

رسالة من السنوار عن إنجازات المقاومة: قتلنا وأصبنا 5 آلاف جندي للاحتلال
عضو اتحاد الكرة الليبي عادل الأوجلي لـ«بوابة الوسط»: قريبا جريدة ورقية تبرز نشاطات الاتحاد

عضو اتحاد الكرة الليبي عادل الأوجلي لـ«بوابة الوسط»: قريبا جريدة ورقية تبرز ...
العلماء يخترعون «حاسبة الموت»!

العلماء يخترعون «حاسبة الموت»!
أمراض خطيرة وكارثة صحية على أبواب غزة

أمراض خطيرة وكارثة صحية على أبواب غزة
تضامنا مع غزة.. قناة تركية تفصل مذيعة قدّمت الأخبار وأمامها كوب «ستاربكس»

تضامنا مع غزة.. قناة تركية تفصل مذيعة قدّمت الأخبار وأمامها كوب «ستاربكس»
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
«القسام» في لبنان تقصف مستعمرة وثكنة عسكرية إسرائيلية بـ6 صواريخ
«القسام» في لبنان تقصف مستعمرة وثكنة عسكرية إسرائيلية بـ6 صواريخ
الحرس الثوري الإيراني يتوعد الاحتلال الإسرائيلي بدفع ثمن مقتل أحد قادته
الحرس الثوري الإيراني يتوعد الاحتلال الإسرائيلي بدفع ثمن مقتل أحد...
هجوم بطائرة مسيرة مفخخة يستهدف قاعدة للتحالف العسكري شمال العراق
هجوم بطائرة مسيرة مفخخة يستهدف قاعدة للتحالف العسكري شمال العراق
الرئيس الفلسطيني: أي حل سياسي يجب أن يشمل كامل أرض فلسطين
الرئيس الفلسطيني: أي حل سياسي يجب أن يشمل كامل أرض فلسطين
وزارة الدفاع العراقية: سنصل إلى المتورطين في قصف مطار أربيل
وزارة الدفاع العراقية: سنصل إلى المتورطين في قصف مطار أربيل
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«شاهد»: القسام تقتل 40 جنديًا إسرائيليا وتدمر 44 آلية للاحتلال في يومين
«شاهد»: القسام تقتل 40 جنديًا إسرائيليا وتدمر 44 آلية ......
استشهاد 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية
استشهاد 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية...
فيتو أميركي يبطل قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في غزة
فيتو أميركي يبطل قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في غزة...
وسائل إعلام: دبابات الاحتلال تبدأ عملية برية على محور فيلادلفيا بين غزة ومصر
وسائل إعلام: دبابات الاحتلال تبدأ عملية برية على محور ......
بالفيديو.. إصابة مراسل الجزيرة وائل الدحدوح في قصف إسرائيلي على خان يونس
بالفيديو.. إصابة مراسل الجزيرة وائل الدحدوح في قصف إسرائيلي ......
المزيد
منظمة الصحة تنقل شهادات «مروّعة» عن قصف مخيم المغازي في غزة
منظمة الصحة تنقل شهادات «مروّعة» عن قصف مخيم المغازي في غزة...
مقتل عنصر من فصيل عراقي موالٍ لإيران وإصابة 24 آخرين بقصف جوي
مقتل عنصر من فصيل عراقي موالٍ لإيران وإصابة 24 آخرين بقصف ......
«بنتاغون»: قصفنا مواقع فصائل موالية لإيران في العراق
«بنتاغون»: قصفنا مواقع فصائل موالية لإيران في العراق...
وزارة الدفاع العراقية: سنصل إلى المتورطين في قصف مطار أربيل
وزارة الدفاع العراقية: سنصل إلى المتورطين في قصف مطار أربيل...
الرئيس الفلسطيني: أي حل سياسي يجب أن يشمل كامل أرض فلسطين
الرئيس الفلسطيني: أي حل سياسي يجب أن يشمل كامل أرض فلسطين...
المزيد