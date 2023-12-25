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70 شهيدًا بمجزرة إسرائيلية.. «الصحة الفلسطينية»: ما يحدث في مخيم المغازي إبادة جماعية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 ديسمبر 2023, 10:14 صباحا
70 شهيدًا بمجزرة إسرائيلية.. «الصحة الفلسطينية»: ما يحدث في مخيم المغازي إبادة جماعية
آثار الدمار نتيجة القصف الإسرائيلي الغاشم على غزة. (صفا)
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أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 70 مواطناً في مجزرة مروّعة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، استهدفت عدداً من المنازل بمخيم المغازي وسط قطاع غزة، مؤكدة أن ما يحدث في مخيم المغازي هو إبادة جماعية لمربع سكني مكتظ.

وطال القصف منازل مأهولة تعود لعائلات غبن وأبو رحمة والنواصرة وسيسالم وأبو حامدة وعبد الجواد وأبو نصار ومسلم، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

وقال الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة إنّ: «ما يحدث في مخيم المغازي هو إبادة جماعية لمربع سكني مكتظ»، مشيراً إلى أن حصيلة الشهداء «مرشحة للزيادة» بسبب العدد الكبير من العائلات التي كانت في المنازل وقت القصف.

وأكد أنّ الاحتلال الإسرائيلي يوجه السكان لأماكن قتلهم الجماعي في المناطق التي يدّعي «أنها آمنة».

ولفت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت أيضًا الطريق الرئيسية بين مخيمات المنطقة الوسطى كي تعيق وصول سيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى أماكن الاستهداف المختلفة.

أحزمة ناريّة عنيفة
من جهته، قال المكتب الإعلامي الحكومي إنّ طائرات الاحتلال نفذت أكثر من 50 غارة متتالية بينها مجموعة من الأحزمة الناريّة العنيفة على مخيمات النصيرات والبريج والمغازي.

وحذّر المكتب الإعلامي من ارتكاب جيش الاحتلال مجازر جديدة بحق المدنيين والأطفال والنساء، لافتاً إلى أنّ هذه المخيمات مكتظة بالسكّان وبيوت المواطنين فيها متلاصقة.

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طالب المكتب الإعلامي الحكومي كل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال من أجل إيقاف حرب الإبادة الجماعية، التي يرتكبها جيشه ضد الشعب الفلسطيني وضد الأطفال والنساء والمدنيين.

بدورها، دانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان، المجزرة المروّعة التي ارتكبها الاحتلال في مخيم المغازي، مؤكدةً أنّها جريمة حرب جديدة وهي امتداد لحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال ضد الأطفال والمدنيين العزّل.

وأسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، عن استشهاد 20.424 فلسطينيا، وجرح نحو 54.036، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال.
 

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