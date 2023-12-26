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شاهد: «القسام» و«سرايا القدس» تنفذان كمائن وتستهدفان حشودًا إسرائيلية في غزة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 ديسمبر 2023, 10:40 مساء
شاهد: «القسام» و«سرايا القدس» تنفذان كمائن وتستهدفان حشودًا إسرائيلية في غزة
مقاتل من المقاومة الفلسطينية يقف بجوار دبابة إسرائيلية مدمرة في شمال غزة. (الإنترنت)
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أعلنت «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة حماس و«سرايا القدس»، قتل عدد من الجنود وتدمير العديد من الآليات العسكرية الإسرائيلية خلال الساعات الماضية، وأنهما تخوضان اشتباكات ضارية على مختلف محاور التوغل.

وأصدرت الفصائل الفلسطينية منذ صباح اليوم بيانات منفصلة بشأن مسار المعارك في تلك المناطق، كما أعلنت تدمير عدد من الآليات وقتل جنود إسرائيليين في كمائن، بالتزامن مع قصف حشود إسرائيلية داخل غزة وفي غلاف القطاع.

تدمير دبابات الاحتلال
وواصلت كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، خوض معارك واشتباكات في إطار التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي في محاور التوغل بقطاع غزة، ودمرت المزيد من دبابات الاحتلال.

وبثت كتائب الشهيد عز الدين القسام، مساء اليوم الثلاثاء، العديد من الفيديوهات التي توثق مشاهد الالتحام البطولي مع جنود الاحتلال واستدراج جنوده نحو الكمائن، والاشتباك مع قواته الراجلة في مختلف محاور التوغل. وبثت كتائب القسام مشاهد لاستهداف قوة إسرائيلية خاصة تحصنت في أحد المنازل في حي القصاصيب في مخيم جباليا، وتوثيقًا للحظات سحب العدو لآلية مدمرة من المكان.

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وتمكن مقاتلو القسام من تفجير عين نفق مفخخة في قوة إسرائيلية مكونة من 8 جنود شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة وأوقعوها بين قتيل وجريح. وأعلنت كتائب القسام استهداف ناقلة جند إسرائيلية يعتليها عدد من الجنود شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة وإيقاعهم بين قتيل وجريح.

استهداف دبابة ميركافا بقذيفة «الياسين 105»
واستهدفت كتائب القسام دبابة ميركافا بقذيفة «الياسين 105» شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة. وفي بلاغ سابق، أكدت كتائب القسام استهداف دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة «الياسين 105» شرق مخيم البريج.

بدورها، أعلنت «سرايا القدس» الجناح العسكري لحركة «الجهاد الإسلامي»، أن مقاتيلها يخوضون اشتباكات ضارية بالقذائف المضادة للدروع والأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون مع قوات العدو المتوغلة في محاور التقدم شرق وشمال خان يونس منذ ساعات الصباح.

مقتل وإصابة 8 جنود إسرائيليين
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل ثلاثة جنود في صفوفه خلال معارك في قطاع غزة. وقال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن ثلاثة جنود قتلوا في معركة في قطاع غزة، بالإضافة إلى إصابة ضابط و4 جنود بجروح خطيرة خلال المعارك في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي أن الحرب التي اندلعت قبل أكثر من 80 يومًا في قطاع غزة، «ستستمر عدة أشهر أخرى»، وقال هليفي في مؤتمر صحفي بعد تفقده جنودًا في القطاع إن «أهداف الحرب ليس من السهل تحقيقها. الحرب ستستمر عدة أشهر أخرى وسنعمل بأساليب مختلفة حتى يجري الحفاظ على الإنجاز لفترة طويلة».

18 مجزرة بحق عوائل بكاملها
وأفادت وزارة الصحة، الثلاثاء، بارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة في يومه الـ81 إلى 20915 شهيدًا و54918 جريحًا. وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة د.أشرف القدرة إن «قوات الاحتلال ارتكبت 18 مجزرة بحق عوائل بكاملها راح ضحيتها 241 شهيدًا و382 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية».

وأعرب عن خشيته من أن يكون استهداف محيط مجمع ناصر الطبّي هو تكرار للسيناريو الذي نفذه الاحتلال ضد مجمع الشفاء الطبي ومستشفيات شمال غزة. وطالب القدرة المؤسسات الأممية بحماية مجمع ناصر الطبي وحماية الطواقم الطبيّة والجرحى والمرضى وآلاف النازحين فيه.

ودعا المؤسسات الأممية لإجراء تدخلات عاجلة تضمن توفير الأدوية والوقود اللازم لإعادة تشغيل مجمع الشفاء الطبي أمام حاجة آلاف الجرحى والمرضى.

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