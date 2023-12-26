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الحوثيون يعلنون استهداف سفينة في البحر الأحمر وإطلاق مسيَّرات باتجاه الاحتلال الإسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 ديسمبر 2023, 09:26 مساء
الحوثيون يعلنون استهداف سفينة في البحر الأحمر وإطلاق مسيَّرات باتجاه الاحتلال الإسرائيلي
سفينة الشحن «غلاكسي ليدر» سيطر عليها الحوثيون بالبحر الأحمر، 20 نوفمبر 2023. (الإنترنت)
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أعلن الحوثيون في اليمن الثلاثاء استهداف سفينة في البحر الأحمر بضربة صاروخية وإطلاق مسيَّرات باتجاه الاحتلال الإسرائيلي دعمًا لغزة.

وأفاد الحوثيون في بيان بأنهم نفذوا «عملية استهداف لسفينة تجارية» عرفوا عنها باسم «إم إس سي يونايتد» بصواريخ بحريةٍ مناسبة. كما أكدوا إطلاق «عدد من الطائرات المسيرة على أهداف عسكرية» في جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنه وردت تقارير عن انفجارات في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، عقب رؤية طائرات مسيَّرة وصواريخ في حادثين منفصلين.

رصد طائرتين مسيرتين
وذكرت الهيئة في مذكرة أنه جرى رصد طائرتين مسيَّرتين قبل وقوع انفجارين على بعد خمسة أميال بحرية من سفينة تبعد نحو 50 ميلًا بحريًا غربي الحديدة على الساحل الغربي لليمن. وأضافت الهيئة أنه في حادث منفصل على ما يبدو سُمع دوي انفجارات وشوهدت صواريخ على بعد أربعة أميال بحرية من سفينة على بعد 60 ميلًا بحريًا من الحديدة.

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ولم يتضح بعد ما إذا كان الحادثان يتعلقان بالسفينة نفسها التي لم تحدد الهيئة هويتها ولم تكشف أيضًا تفاصيل الشحنة على متنها أو وجهتها أو المكان الذي أبحرت منه. وفي كلا الحادثين جرى الإبلاغ عن أن السفينة وطاقمها بخير. ولم تذكر السلطات البريطانية المكان الذي انطلقت منه الطائرات المسيَّرة أو الصواريخ ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها.

مبادرة أمنية أميركية بحرية متعددة الجنسيات 
يقع هذان الحادثان بعد أسبوع من إعلان الولايات المتحدة مبادرة أمنية بحرية متعددة الجنسيات في البحر الأحمر ردًا على هجمات يشنها الحوثيون اليمنيون على السفن.

وتهاجم جماعة الحوثي  سفنًا تجارية منذ أكتوبر في حملة تقول إنها للتضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل. وقالت الجماعة إنها تستهدف السفن التي تربطها صلات بإسرائيل وتلك المتجهة إلى إسرائيل، محذرة شركات الشحن من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية. وأوقفت عدة خطوط شحن عملياتها عبر البحر الأحمر بسبب الهجمات، وحولت الرحلات بدلًا من ذلك إلى طريق رأس الرجاء الصالح.

وتعهد الحوثيون بمواصلة هجماتهم حتى توقف إسرائيل الحرب، وهددوا بمهاجمة السفن الحربية الأميركية إذا جرى استهداف الجماعة المسلحة نفسها.

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