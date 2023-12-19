«البنتاغون»: هجمات الحوثيين تشكل تهديدًا لحرية التجارة العالمية

القاهرة - بوابة الوسط

تدعى وزارة الدفاع الأميركية، أن هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر تمثل تهديدًا لحرية التجارة العالمية، والتي أطلقتها الجماعة اليمنية، رفضا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال الناطق الرسمي باسم البنتاغون في بيان اليوم، إن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الذي يزور المنطقة «دان هجمات الحوثيين على الشحن البحري الدولي والتجارة العالمية ووصفها بأنها غير مسبوقة وغير مقبولة»، مشيراً إلى أن «الهجمات تهدد التدفق الحر للتجارة وتعرض البحارة الأبرياء للخطر»، بحسب ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، عن إطلاق عملية متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر بعد سلسلة من الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة التي شنها الحوثيون على السفن التابعة للاحتلال الإسرائيلي أو المتعاونة معه.

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فيما قال كبير مفاوضي الحوثيين، محمد عبد السلام، اليوم، إن جماعة الحوثي لن تغير موقفها من العدوان الإسرائيلي على غزة، واكد أن المياه المحاذية لليمن آمنة للجميع باستثناء السفن الإسرائيلية أو السفن المتجهة إلى كيان الاحتلال.

وتابع أن التحالف البحري الذي تقوده الولايات المتحدة «لا داعي له أساسا»، خاصة أن المياه المحاذية لليمن آمنة للجميع باستثناء السفن الإسرائيلية أو السفن المتجهة إلى كيان الاحتلال، بسبب «الحرب العدوانية الظالمة على فلسطين والحصار على قطاع غزة».