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انفجارات وهجوم بصواريخ قبالة سواحل اليمن

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 ديسمبر 2023, 06:27 مساء
انفجارات وهجوم بصواريخ قبالة سواحل اليمن
فرقاطة فرنسية خلال مناورات (الإنترنت)
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أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية الثلاثاء بأنها سمعت دوي انفجارات وشاهدت صواريخ قرب سفينة تعبر البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن.

وذكرت الهيئة البريطانية «سمعت انفجارات وشوهدت صواريخ» بالقرب من ميناء الحديدة على الساحل الغربي لليمن، مضيفة أن السفينة وطاقمها بخير. وجاء ذلك بعد انفجارين آخرين في وقت سابق من الثلاثاء وقعا بالقرب من سفينة قبالة الحديدة أيضًا، وفقًا للوكالة البحرية البريطانية.

وقالت الهيئة البحرية البريطانية إن السفينة واصلت رحلتها في وقت لاحق، دون الإبلاغ عن أي أضرار جسيمة أو إصابات في الطاقم. ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن هجمات الثلاثاء.

الحوثيون يستهدفون  السفن التجارية الإسرائيلية 
لكن الحوثيين شنوا سلسلة من الهجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ استهدفت السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر خلال الأسابيع الأخيرة. ويقول الحوثيين إنّ هجماتهم تأتي في سياق التضامن مع قطاع غزة حيث العدوان الإسرائيلي ضد المقاومة الفلسطينية.

- «البنتاغون»: هجمات الحوثيين تشكل تهديدًا لحرية التجارة العالمية
- الولايات المتحدة تطلق عملية «حارس الازدهار» لمواجهة تهديدات الحوثيين في البحر الأحمر
- وكالتان ملاحيتان تبلغان عن انفجار قبالة ساحل اليمن

وبحسب البنتاغون، شن الحوثيون أكثر من 100 هجوم بطائرات مسيَّرة وصواريخ، استهدفت 10 سفن تجارية تابعة لأكثر من 35 دولة مختلفة. وتعرض هذه الهجمات المتواصلة الطريق البحري الذي ينقل ما يصل إلى 12% من التجارة العالمية للخطر، مما دفع الولايات المتحدة إلى تشكيل قوة عمل بحرية متعددة الجنسيات لحماية عمليات الشحن في البحر الأحمر.

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