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وكالتان ملاحيتان تبلغان عن انفجار قبالة ساحل اليمن

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 ديسمبر 2023, 11:00 صباحا
وكالتان ملاحيتان تبلغان عن انفجار قبالة ساحل اليمن
صورة صادرة عن شركة ماكسار تكنولوجيز تظهر سفينة غالاكسي ليدر المرتبطة بإسرائيل والتي احتجزها الحوثيون في 19 نوفمبر 2023 بجوار سفينة دعم في جنوب البحر الأحمر في اليمن. (أ ف ب)
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أعلنت وكالتان ملاحيتان أنهما رصدتا الإثنين ما يبدو أنه انفجار على الطريق الملاحي الرئيسي قبالة اليمن الذي قد شهد عدة هجمات استهدفت سفن شحن تبناها المتمردون الحوثيون.

وقالت شركة أمبري للأمن البحري إن «القبطان رصد وقوع انفجار على بعد ميلين قبالة إحدى السفن أثناء مرورها»، ووقع ذلك فيما وصل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى البحرين في إطار جولة بالشرق الأوسط سيتوقف خلالها في قطر، حسب وكالة «فرانس برس».

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وأصدرت وكالة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة التابعة للجيش البريطاني تحذيرًا من وقوع انفجار محتمل بالقرب من سفينة أثناء عبورها مضيق باب المندب الذي يفصل شرق أفريقيا عن شبه الجزيرة العربية.

وذكرت وزارة الدفاع الأميركية في نهاية الأسبوع في بيان أنه «سيناقش في المنامة جهود الولايات المتحدة لعقد تحالفات متعددة الأطراف للرد على العدوان في البحر الذي يهدد النقل البحري والاقتصاد العالمي».

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وشن المتمردون الحوثيون اليمنيون الذين يحظون بدعم إيران سلسلة من الهجمات بطائرات مُسيَّرة وصواريخ استهدفت سفنًا بالقرب من مضيق باب المندب الاستراتيجي عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، قائلين إنهم بذلك يريدون ممارسة ضغوط على الاحتلال الإسرائيلي بسبب الحرب المدمرة مع حركة المقاومة الإسلامية حماس الفلسطينية في قطاع غزة.

وعلقت أربع شركات شحن كبرى، إثر الهجمات، بينها اثنتان من كبرى الشركات في العالم، المرور عبر مضيق باب المندب الذي تمر عبره 40% من التجارة الدولية.

وقال الجيش الأميركي إن مدمرة أميركية أسقطت السبت 14 مُسيَّرة في البحر الأحمر انطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وقالت حكومة المملكة المتحدة إن إحدى مدمراتها أسقطت أيضًا طائرة مُسيَّرة يشتبه بأنها هجومية في المنطقة.

وأعلن الناطق باسم الحوثيين محمد عبدالسلام السبت وساطة عمانية لحماية الممر المائي. وقال على موقع «إكس» إن المناقشات جارية «برعاية من الأشقاء في سلطنة عمان مع عدد من الجهات الدولية بشأن العمليات في البحر الأحمر وبحر العرب».

وقال الناطق إن الحوثيين سيواصلون شن هجمات على السفن المرتبطة بإسرائيل أو السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية ما لم يجر السماح بدخول مزيد الشاحنات المحملة بالأغذية والأدوية إلى قطاع غزة المحاصر.

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