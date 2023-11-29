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مجموعة السبع تطالب الحوثيين بالكف عن تهديد النقل البحري

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 نوفمبر 2023, 09:57 صباحا
مجموعة السبع تطالب الحوثيين بالكف عن تهديد النقل البحري
صورة التُقطت على متن سفينة «غالاكسي ليدر» التي يحتجزها الحوثيون بميناء الحديدة في شمال غرب اليمن 22 نوفمبر 2023 (أ ف ب)
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طالب وزراء خارجية دول مجموعة السبع الأربعاء في بيان الحوثيّين في اليمن الإفراج عن طاقم السفينة التجارية المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي التى استولوا عليها في البحر الأحمر قبل عشرة أيام، والتوقف الفورى عن تهديد النقل البحري.

ونقلت وكالة «فرانس برس» دعوة الوزراء لجميع الأطراف بعدم تهديد أو عرقلة الممارسة القانونية لحقوق وحريّات الملاحة لكلّ السفن، من خلال البيان بعدما هدد الحوثيون باستهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، الشريان الاستراتيجي الواقع بين شمال شرق إفريقيا وشبه الجزيرة العربية، قبل أن يوسّعوا الأسبوع الماضي نطاق تهديداتهم لتشمل السفن التابعة لحلفاء إسرائيل أثناء عبورها مضيق باب المندب.

وأضاف الوزراء في البيان «ندعو بشكل خاص الحوثيين لأن يوقفوا فوراً هجماتهم على المدنيين وتهديداتهم لممرّات الشحن الدولية والسفن التجارية، والإفراج عن السفينة «غالاكسي ليدر» وطاقمها، والتي تمّ الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني في المياه الدولية في 19نوفمبر».

هجوم مضاد للرد على الحرب في غزة
واستولى الحوثيون، حلفاء إيران، على هذه السفينة التجارية مع طاقمها المكوّن من 25 فرداً في هجوم قالوا إنّهم شنّوه ردّاً على الحرب بين الاحتلال الإسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.

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وانقطع الاتصال عند جنوب غرب مدينة جدّة السعودية بالسفينة «غالاكسي ليدر» المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي أثناء توجهها من تركيا إلى الهند.

وتدير شركة يابانية السفينة التي ترفع علم جزر بهاماس وتملكها شركة بريطانية مملوكة من رجل الأعمال الإسرائيلي أبراهام رامي أونغار.

ويطلّ الساحل اليمني على مضيق باب المندب، وهو ممرّ ضيّق بين اليمن وجيبوتي عند أقصى جنوب البحر الأحمر. ويعدّ أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاماً في العالم، اذ يعبره حوالى خُمس الاستهلاك العالمي من النفط.

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