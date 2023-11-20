إيران ترفض الاتهامات الإسرائيلية بالضلوع في احتجاز الحوثيين لسفينة تجارية

القاهرة - بوابة الوسط

رفضت إيران الإثنين الاتهامات الإسرائيلية بالضلوع في عملية احتجاز الحوثيين في اليمن لسفينة شحن مرتبطة برجل أعمال إسرائيلي.

وأعلن الحوثيين أمس الأحد احتجاز السفينة في البحر الأحمر بعد أيام على تهديدهم باستهداف السفن الإسرائيلية في إطار هجماتهم ضد الدولة العبرية ردًا على حرب غزة، بحسب «فرانس برس».

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الاحتجاز بمثابة «هجوم إيراني على سفينة دولية» متّهمًا الحوثيين بالقيام بالعملية بناء على «تعليمات إيرانية».

« الاتهامات فارغة»

واعتبر الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني الإثنين أن «هذه الاتهامات فارغة وتنجم عن الظروف المعقدة التي يواجهها الكيان الصهيوني». وتابع خلال مؤتمر صحفي «أعلنا مرارا أن قوات المقاومة في المنطقة تمثّل دولها وشعوبها وتقرر بناء على مصالح دولها وشعوبها»، معتبرا أن «إطلاق مثل هذه المزاعم يأتي في سياق إلقاء اللوم على الآخرين وينجم عن الظروف المعقدة التي يواجهها الصهاينة».

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ورأى أن الدولة العبرية العدو الإقليمي اللدود للجمهورية الإسلامية غير قادرة «على قبول فشلها الاستراتيجي والذريع والمتعدد الجوانب من قبل المقاومة في فلسطين».

وأطلق الحوثيون سلسلة هجمات بالصواريخ والمسيّرات من اليمن نحو جنوب إسرائيل تضامنًا مع الفلسطينيين في غزة. وتوعّد زعيمهم عبدالملك بدرالدين الحوثي الأسبوع الماضي إسرائيل باستهداف السفن التجارية في البحر الأحمر.

انقطاع الاتصال جنوب جدّة السعودية

وبحسب موقع «مارين ترافيك» المتخصص في رصد حركة الملاحة، فإن سفينة «غالاكسي ليد»" Galaxy Leader هي حاملة مركبات بُنيت عام 2002 وترفع علم جزر بهاماس. وقد غادرت كورفيز في تركيا وكانت في طريقها إلى بيبافاف في الهند، عندما انقطع الاتصال بها السبت جنوب غرب مدينة جدّة السعودية.

وأفادت مواقع إلكترونية متخصصة بالنقل البحري أن السفينة مسجّلة باسم شركة راي كار كاريرز Ray Car Carriers البريطانية، وأن الشركة الأمّ للمجموعة مدرجة باسم أبراهام رامي أونغار ومقرّها في إسرائيل. وتشغّل السفينة مجموعة «إن واي كاي» اليابانية.