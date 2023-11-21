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واشنطن تدرس إعادة تصنيف الحوثيين «منظمة إرهابية» عقب احتجاز السفينة الإسرائيلية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 نوفمبر 2023, 09:17 مساء
واشنطن تدرس إعادة تصنيف الحوثيين «منظمة إرهابية» عقب احتجاز السفينة الإسرائيلية
لحظة سيطرة جماعة الحوثي على سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر. (الإنترنت)
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قالت الولايات المتحدة الثلاثاء إنها تدرس احتمال تصنيف الحوثيين اليمنيين مجددًا «منظمة إرهابية»، وذلك عقب احتجازهم سفينة شحن مرتبطة برجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر.

وصرح الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحفيين «في ضوء... قرصنة سفينة في المياه الدولية، بدأنا مراجعة التصنيفات الإرهابية المحتملة وسندرس خيارات أخرى مع حلفائنا وشركائنا أيضا»، بحسب «فرانس برس».

وتبنت جماعة الحوثي شن 6 هجمات منذ أكتوبرالماضي، وتعهدت باستمرار عمليات قصفها حتى «يتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة». وأطلق الحوثيون أكثر من 30 طائرة مسيرة وصاروًخا باليستيًا باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

الاستيلاء على سفينة إسرائيلية 
وأعلنت جماعة «أنصار الله»، الأحد، «تنفيذ عملية عسكرية في البحر الأحمر والاستيلاء على سفينة إسرائيلية واقتيادها إلى الساحل اليمني»، مجددة التأكيد أن «السفن التابعة للعدو الإسرائيلي هي أهداف مشروعة».

ونشرت جماعة الحوثي اليمنية، أمس الإثنين، مشاهد للعملية العسكرية التي جرى خلالها السيطرة على «سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر» حيث استخدمت طائرة هليكوبتر خلال العملية. وأظهر الفيديو، الذي نشره الناطق باسم القوات المسلحة التابعة لـ«أنصار الله» الحوثية العميد يحيى سريع عبر منصة «إكس»، كيفية السيطرة على السفينة ورفع علمي فلسطين واليمن عليها.

«الموت لأميركا وإسرائيل، ولبيك يا غزة»
وأظهرت مقاطع مصوّرة مروحية تقترب من السفينة قبل أن تحلق فوقها، ثم تنزل على سطحها عددًا من المسلحين الملثمين. وأظهرت دخول هؤلاء إلى قمرة القيادة وتجولهم فيما بدا أنه داخل السفينة، حيث ردد أحد المسلحين التكبيرات و«الموت لأميركا وإسرائيل، ولبيك يا غزة».

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وأضافت أن «القوات المسلحة اليمنية تجدد تحذيرها للسفن كافة التابعة للعدو الإسرائيلي أو التي تتعامل معه بأنها سوف تصبح هدفًا مشروعًا للقوات المسلحة»، مؤكدة أن «أنصار الله» لن تهدد إلا سفنا إسرائيلية.

 «حتى يتوقف العدوان على غزة»
ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت قوات «أنصار الله» «البدء في اتخاذ  الإجراءات العملية كافة لتنفيذ التوجيهات الصادرة بشأن التعامل المناسب مع أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر»، مؤكدةً أن «العمليات ضد إسرائيل لن تتوقف حتى يتوقف عدوانها على غزة».

وتوعد زعيم جماعة «أنصار الله» عبد الملك الحوثي، يوم الثلاثاء الماضي، بـ«استهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وباب المندب تحديدًا وما يحاذي المياه الإقليمية اليمنية». رفضت إيران الإثنين الاتهامات الإسرائيلية بالضلوع في عملية احتجاز الحوثيين في اليمن لسفينة شحن مرتبطة برجل أعمال إسرائيلي.

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