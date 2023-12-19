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الولايات المتحدة تطلق عملية «حارس الازدهار» لمواجهة تهديدات الحوثيين في البحر الأحمر

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 ديسمبر 2023, 09:43 صباحا
الولايات المتحدة تطلق عملية «حارس الازدهار» لمواجهة تهديدات الحوثيين في البحر الأحمر
وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن. (الإنترنت)
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أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد ج. أوستن، إطلاق عملية «حارس الازدهار»، لمواجهة التهديد الحوثي للسفن المارة قبالة اليمن عبورا بالبحر الأحمر، والذي ظهر على وقع العدوان الإسرائيلي على غزة، مضيفا أن هذا تحدٍ دولي يتطلب عملاً جماعياً.

وأعلنت جماعة الحوثي في اليمن، استهداف أي سفن تابعة للاحتلال الإسرائيلي أو تتعاون معه، طالما استمر العدوان الإسرائيلي على غزة، والذي خلف حتى الآن، نحو 20 ألف شهيد و52 ألف مصاب، أغلبهم من النساء والأطفال.

وقال أوستن، في بيان لوزارة الدفاع الأميركية الإثنين، إن «حارس الازدهار»، مبادرة أمنية جديدة مهمة متعددة الجنسيات تحت مظلة القوات البحرية المشتركة وقيادة فرقة العمل 153 التابعة لها، والتي تركز على الأمن في البحر الأحمر.

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وتابع أن عملية «حارس الازدهار»، تجمع عدة دول تشمل المملكة المتحدة والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا، «للتصدي بشكل مشترك للتحديات الأمنية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن»، بهدف «ضمان حرية الملاحة لجميع الدول وتعزيز الأمن والرخاء الإقليميين».

دعم أميركي غير محدود للعدوان الإسرائيلي
وطالما عبرت الولايات المتحدة الأميركية عن دعمها لكيان الاحتلال الإسرائيلي وللعدوان الصهيوني على غزة، وترفض أي وقف لإطلاق النار أو وضع حد للانتهاكات والمجازر الإسرائيلية، وهو ما ظهر في فيتو أميركي بمجلس الأمن لرفض قرار أممي بوقف إطلاق النار في غزة، فضلا عن تسيير جسر جوي لنقل الأسلحة الفتاكة إلى الاحتلال.

ويرى وزير الدفاع الأميركي، أن التصعيد الأخير في هجمات الحوثيين «المتهورة» القادمة من اليمن «يهدد التدفق الحر للتجارة، ويعرض البحارة الأبرياء للخطر، وينتهك القانون الدولي»، مضيفا أن البحر الأحمر يعد ممرًا مائيًا بالغ الأهمية وكان ضروريًا لحرية الملاحة وممرًا تجاريًا رئيسيًا يسهل التجارة الدولية.

وطالب «البلدان التي تسعى إلى دعم المبدأ الأساسي لحرية الملاحة» أن تجتمع معًا لمواجهة التحدي الذي يشكله «هذا الفاعل غير الحكومي الذي يطلق الصواريخ الباليستية والمركبات الجوية غير المأهولة على السفن التجارية» من العديد من الدول التي تعبر المياه الدولية بشكل قانوني.

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