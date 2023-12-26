ضبط متهم بترويج المخدرات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الثلاثاء، ضبط متهم بترويج المخدرات بحوزته 18 قطعة يشتبه في كونها مخدر «الحشيش» دون أن يحدد مكان القبض عليه ومحل نشاطه.

ووردت معلومات مصدرية تفيد بقيام شخص ليبي الجنسية بالاتجار بالمواد المخدرة، وبعد التأكد من صحة المعلومات جرى التنسيق مع المشتبه فيه لشراء قطعة من مخدر «الحشيش» بـ100 دينار، وفق بيان صادر عن الجهاز.

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وخلال عملية الشراء جرى ضبط المتهم متلبسًا بحوزته 18 قطعة يشتبه في كونه مخدر «الحشيش»، ليتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية من حيث الاختصاص وإحالته إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات.



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أموال ومواد يشتبه في كونها مخدر «الحشيش» مضبوطة مع المتهم، 26 ديسمبر 2023.(جهاز مكافحة المخدرات)