ضبط شخص متلبسا بالاتجار بـ«الحشيش» في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، مساء الثلاثاء، ضبط شخص متلبسًا بالاتجار بمخدر «الحشيش» في العاصمة طرابلس.

ووردت معلومة مصدرية تفيد بوجود شخص يدعى «ت.ف.أ» يمتهن الترويج للمخدرات في طرابلس، وفق بيان صادر عن الجهاز.

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وبعد التأكد من صحة المعلومة جرى إعداد كمين للمتهم وضبطه متلبسًا بالاتجار بثلاث قطع من مخدر «الحشيش» وبحوزته 17 قطعة أخرى من مادة يشتبه في كونها ذات المخدر.

واعترف المتهم خلال التحقيقات بقيامه بالاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ليتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات من حيث الاختصاص.