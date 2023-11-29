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ضبط متهم بالاتجار في المخدرات بالبيضاء

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 نوفمبر 2023, 11:12 صباحا
ضبط متهم بالاتجار في المخدرات بالبيضاء
من المضبوطات مع المتهم في المنطقة الشرقية، 29 نوفمبر 2023. (جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية)
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أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في البيضاء ضبط شخص يروج ويتاجر بالمواد المخدرة في المدينة. 

مضبوطات «مكافحة المخدرات» في البيضاء
وحسب بيان صادر عن الجهاز، جرى ضبط الشخص وبحيازته نحو 200 غرام من المواد المخدرة و6 أقراص مهلوسة (بترل) و6 أقراص مهلوسة (ترامادول)، في كمين محكم أعده فرع الجهاز، واتُخِذت بحقه كل الإجراءات القانونية.

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على صعيد متصل، أعرب وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عصام أبوزريبة عن استعداده لتقديم الإمكانات اللازمة لتمكين الجهاز من أداء مهامه بشكل فعال. وأشاد بجهود الجهاز في تحقيق الضبطيات وإحباط محاولات تهريب المخدرات، وذلك خلال اجتماع مع رئيس جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية اللواء عادل عبدالعزيز.

وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عصام أبوزريبة ورئيس جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية اللواء عادل عبدالعزيز خلال لقاء في بنغازي، 28 نوفمبر 2023. (صورة مركبة: الصفحة الرسمية للجهاز)
وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عصام أبوزريبة ورئيس جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية اللواء عادل عبدالعزيز خلال لقاء في بنغازي، 28 نوفمبر 2023. (صورة مركبة: الصفحة الرسمية للجهاز)
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