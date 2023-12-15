ضبط تاجر مخدرات بحوزته 24 قطعة «حشيش» في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي ضبط تاجر مخدرات بحوزته حقيبة حديدية تحتوي على 24 قطعة مختلفة الأحجام من مخدر «الحشيش».

وجرى ضبط المتهم خلال تجول أعضاء وحدة القبض التابعة لقسم البحث الجنائي بمنطقة بوهديمة، حيث اشتبهوا في أحد الأشخاص وبيده شنطة حديدية، وفق بيان صادر عن المديرية.

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وخلال تفتيش الحقيبة جرى العثور بداخلها على 21 قطعة متوسطة الحجم من مخدر «الحشيش» فضلا عن ثلاث قطع كبيرة الحجم من المخدر ذاته. وتبين خلال التحقيقات أن المتهم يدعى «خ.أ.أ» وتقرر إحالته إلى جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

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