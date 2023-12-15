  • Alwasat News
Atwasat

ضبط تاجر مخدرات بحوزته 24 قطعة «حشيش» في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 15 ديسمبر 2023, 01:40 مساء
ضبط تاجر مخدرات بحوزته 24 قطعة «حشيش» في بنغازي
قطع من «حشيش» مضبوطة مع تاجر المخدرات في بنغازي، 14 ديسمبر 2023. (مديرية أمن بنغازي)
alwasat radio

أعلنت مديرية أمن بنغازي ضبط تاجر مخدرات بحوزته حقيبة حديدية تحتوي على 24 قطعة مختلفة الأحجام من مخدر «الحشيش».

وجرى ضبط المتهم خلال تجول أعضاء وحدة القبض التابعة لقسم البحث الجنائي بمنطقة بوهديمة، حيث اشتبهوا في أحد الأشخاص وبيده شنطة حديدية، وفق بيان صادر عن المديرية.

ضبط متهم متلبسا بـ24 قطعة «حشيش» في بنغازي
ضبط سيارة إسعاف محملة بـ63 كيلو «حشيش» في أجدابيا

وخلال تفتيش الحقيبة جرى العثور بداخلها على 21 قطعة متوسطة الحجم من مخدر «الحشيش» فضلا عن ثلاث قطع كبيرة الحجم من المخدر ذاته. وتبين خلال التحقيقات أن المتهم يدعى «خ.أ.أ» وتقرر إحالته إلى جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

 

مزيد من تقارير اليوم في بوابة الوسط  —————

■  جريدة «الوسط»: مبادرة باتيلي رهينة معركة كسب الوقت مع «المجلسين»
■  غازيني تحدد 3 عراقيل أمام نجاح مبادرة باتيلي
■  «كارثة درنة».. تطرح تساؤل الجاهزية لمواجهة «مفاجآت المناخ»
■  شاهد في «اقتصاد بلس»: سدود ليبيا.. قنبلة موقوتة تهدد الملايين
■  جويلي يؤكد لباتيلي التزامه بتوحيد المؤسسة العسكرية وتأمين العملية الانتخابية
■  في العدد 421 من جريدة «الوسط»: «معركة الوقت» مستمرة.. وتجاهل رسمي لكارثة درنة
■  هل يؤثر اتفاق «كوب28» على صادرات النفط الخليجية؟
■  «يا كوكباً يتلوى بألسنةِ النارِ!».. شاعر روسي ينظم قصيدة لغزة
■  تكريم الروائية الليبية عائشة إبراهيم في مهرجان قابس الدولي للكتاب بتونس
■  باعتباره أصلب مادة على وجه الأرض.. اكتشاف مادة قد تنافس الماس
■  «في التسعين» يناقش لماذا شكل اتحاد الكرة عددًا من لجانه وتغاضى عن أخرى

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اكتشاف أنواع جديدة من الحشرات في جزيرة كورسيكا

اكتشاف أنواع جديدة من الحشرات في جزيرة كورسيكا
اكتشاف عناصر جديدة تتعلق بالقابلية للحياة على قمر تابع لكوكب زحل

اكتشاف عناصر جديدة تتعلق بالقابلية للحياة على قمر تابع لكوكب زحل
مسرحية في لندن تستند إلى مسلسل «سترينجر ثينغز» الناجح عبر نتفليكس

مسرحية في لندن تستند إلى مسلسل «سترينجر ثينغز» الناجح عبر نتفليكس
الإعلامية الليبية أمينة الرويمي عضو لجنة فنون وثقافة الطفل بكرسي الإلكسو في خدمة الطفولة

الإعلامية الليبية أمينة الرويمي عضو لجنة فنون وثقافة الطفل بكرسي الإلكسو في خدمة...
مواجهات مثيرة في الدوري.. وترقب لجولة «الكونفدرالية» الرابعة

مواجهات مثيرة في الدوري.. وترقب لجولة «الكونفدرالية» الرابعة
الأردن.. الأميرة سلمى تشارك في إنزال جوي لمواد طبية بغزة

الأردن.. الأميرة سلمى تشارك في إنزال جوي لمواد طبية بغزة
تكريم الروائية الليبية عائشة إبراهيم في مهرجان قابس الدولي للكتاب بتونس

تكريم الروائية الليبية عائشة إبراهيم في مهرجان قابس الدولي للكتاب بتونس
تعادل الأولمبي والسويحلي في الجولة السابعة من «دورينا»

تعادل الأولمبي والسويحلي في الجولة السابعة من «دورينا»
شاهد.. «في التسعين» يناقش لماذا شكل اتحاد الكرة عددًا من لجانه وتغاضى عن أخرى

شاهد.. «في التسعين» يناقش لماذا شكل اتحاد الكرة عددًا من لجانه وتغاضى عن أخرى
كلوب يكشف تفاصيل الإصابة المروعة لنجم ليفربول

كلوب يكشف تفاصيل الإصابة المروعة لنجم ليفربول
الذكاء الصناعي يعيد سماع أصوات المتوفين في الصين

الذكاء الصناعي يعيد سماع أصوات المتوفين في الصين
«فلوسنا»: مقابلة خاصة مع المحافظ السابق لمصرف ليبيا المركزي بالبيضاء علي الحبري

«فلوسنا»: مقابلة خاصة مع المحافظ السابق لمصرف ليبيا المركزي بالبيضاء علي الحبري
«في التسعين»: كيف وصف أبوبكر الحرك فوز الهلال وأبوسليم في «الكونفدرالية»

«في التسعين»: كيف وصف أبوبكر الحرك فوز الهلال وأبوسليم في «الكونفدرالية»
«في التسعين» يكشف وثائق مهمة وحصرية بين «فيفا» واتحاد الكرة

«في التسعين» يكشف وثائق مهمة وحصرية بين «فيفا» واتحاد الكرة
«في التسعين» يكشف تجاوزات اتحاد الكرة للوائح والقوانين

«في التسعين» يكشف تجاوزات اتحاد الكرة للوائح والقوانين
«تحقيقات»: غات.. مدينة خارج التغطية!

«تحقيقات»: غات.. مدينة خارج التغطية!
غدا.. الاتحاد والأهلي في «ديربي» عربي خالص بكأس العالم للأندية

غدا.. الاتحاد والأهلي في «ديربي» عربي خالص بكأس العالم للأندية
كاريكاتير حليم - الجيوش العربية!

كاريكاتير حليم - الجيوش العربية!
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على الساحل الغربي
«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على الساحل الغربي
ورشة عمل في سرت حول التأمين الصحي
ورشة عمل في سرت حول التأمين الصحي
هبوط أرضي جديد بطريق الجامعة (فيديو وصور)
هبوط أرضي جديد بطريق الجامعة (فيديو وصور)
ضبط تاجر مخدرات بحوزته 24 قطعة «حشيش» في بنغازي
ضبط تاجر مخدرات بحوزته 24 قطعة «حشيش» في بنغازي
إحباط محاولة سرقة مصنع طوب في صبراتة
إحباط محاولة سرقة مصنع طوب في صبراتة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو.. بدء جريان وادي المجينين جنوب العاصمة بسبب غزارة الأمطار
بالفيديو.. بدء جريان وادي المجينين جنوب العاصمة بسبب غزارة ......
الدبيبة يزور المنطقة المتضررة جراء الهبوط الأرضي في طرابلس
الدبيبة يزور المنطقة المتضررة جراء الهبوط الأرضي في طرابلس...
تسليم أذونات صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر إلى مصرف ليبيا المركزي
تسليم أذونات صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر إلى مصرف ليبيا ......
بدء تنفيذ عملية «قيقب» لتعقب المطلوبين دوليًا في ليبيا
بدء تنفيذ عملية «قيقب» لتعقب المطلوبين دوليًا في ليبيا...
هبوط أرضي يبتلع سيارة بطريق الجامعة (صور)
هبوط أرضي يبتلع سيارة بطريق الجامعة (صور)...
المزيد
وائل الأزرق: وزارة الموارد المائية بصدد التعاقد مع شركات عالمية لدراسة أوضاع السدود في ليبيا
وائل الأزرق: وزارة الموارد المائية بصدد التعاقد مع شركات ......
باتيلي: نحتاج إلى جمع الأطراف الخمسة الرئيسية للوصول إلى حل وسط واستعادة العملية الانتخابية
باتيلي: نحتاج إلى جمع الأطراف الخمسة الرئيسية للوصول إلى حل ......
عبدالهادي الحويج: ترشح سيف القذافي يعكس تصالح المجتمع الليبي
عبدالهادي الحويج: ترشح سيف القذافي يعكس تصالح المجتمع الليبي...
إحباط محاولة سرقة مصنع طوب في صبراتة
إحباط محاولة سرقة مصنع طوب في صبراتة...
ضبط تاجر مخدرات بحوزته 24 قطعة «حشيش» في بنغازي
ضبط تاجر مخدرات بحوزته 24 قطعة «حشيش» في بنغازي...
المزيد