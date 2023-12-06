ضبط متهم متلبسا بـ24 قطعة «حشيش» في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط مركز شرطة رأس اعبيدة في بنغازي، اليوم الأربعاء، شخصا بتهمة الاتجار بمخدر «الحشيش» وحبوب الهلوسة أمام منزله بمنطقة بن يونس.

ووردت معلومات إلى أعضاء التحريات بمركز شرطة رأس اعبيدة تفيد بامتهان شخص من ذوي السوابق الجنائية الاتجار بالمخدرات وحبوب الهلوسة أمام منزله بمنطقة بن يونس، وفق بيان صادر عن مديرية أمن بنغازي.

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وبعد التأكد من صحة المعلومات، تمكن أعضاء التحريات من ضبط المتهم بجوار منزله في منطقة بن يونس وبحوزته حبوب هلوسة و24 قطعة من مخدر «الحشيش».

وتبين أن المتهم يدعى «م.م.ع» من مواليد 1966 واعترف خلال التحقيقات بما نسب إليه وجرت إحالته إلى النيابة العامة.

قطع «حشيش» مضبوطة مع المتهم، 6 ديسمبر 2023. (مديرية أمن بنغازي)