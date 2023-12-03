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ضبط شخص متلسبًا أثناء قيامه بتخزين 123 كيلوغرامًا من مخدر الحشيش

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 ديسمبر 2023, 06:38 مساء
ضبط شخص متلسبًا أثناء قيامه بتخزين 123 كيلوغرامًا من مخدر الحشيش
المضبوطات التي عثر عليها بحوزة المتهم المقبوض عليه. (وزارة الدخلية)
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أعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، اليوم الأحد، إلقاء القبض على أحد الأشخاص «متلبسًا» أثناء قيامه بتخزين «حوالي 123.5 كيلوغرام من مخدر الحشيش»، دون أن تذكر مكان الضبطية.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن المتهم المقبوض عليه «من ضمن تشكيل عصابي يمتهن ترويج المخدرات نوع حشيش بغرب وشرق ليبيا»، وكان يخطط لنقل هذه الكمية إلى مكان آخر.

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وأكدت أن المتهم ألقي القبض عليه من قبل أعضاء مكتب تحريات جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالته إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات.

المضبوطات التي عثر عليها بحوزة المتهم المقبوض عليه. (وزارة الااخلية)
المضبوطات التي عثر عليها بحوزة المتهم المقبوض عليه. (وزارة الااخلية)
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