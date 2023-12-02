ضبط تشكيل عصابي يتاجر بالمخدرات في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي ضبط تشكيل عصابي، مكون من ثلاثة أشخاص، متهم بالاتجار في المخدرات وحبوب الهلوسة، وبحوزتهم كمية منها.

وحسب بيان صادر عن المديرية أمس الجمعة، فقد وردت معلومات عن تشكيل عصابي يتاجر في مادة الحشيش المخدرة وحبوب الهلوسة، ويستخدم مركبة آلية نوع هيونداي «سوناتا».

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وأسفر عمل وحدة القبض عن التوصل لمعلومات بشأن محل سكن أحد أفراد التشكيل العصابي في منطقة الماجوري، واتجاره في بعض الأحيان بالمخدرات أمام منزله. وعند طلب المخدرات منه، يستخدم المركبة رفقة أفراد التشكيل.

ضبط التشكيل العصابي في المركبة

وجرى ضبط المتهمين في المركبة بعدما خضعوا للمراقبة عدة أيام، وإعداد كمين مُحكم للمركبة في منطقة سيدي يونس.

وعُثر داخل المركبة على حقيبة تحتوي على 51 شريطا من حبوب الهلوسة (باركينول)، و19 شريطا من حبوب الهلوسة (ترامادول)، و36 شريطا من حبوب الهلوسة (بترل)، وخمس قطع من مخدر الحشيش مختلفة الأحجام.

وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وإحالتهم إلى جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

سيارة التشكيل العصابي، 1 ديسمبر 2023. (مديرية أمن بنغازي)

مضبوطات مع المتهمين، 1 ديسمبر 2023. (مديرية أمن بنغازي)