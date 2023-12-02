  • Alwasat News
Atwasat

ضبط تشكيل عصابي يتاجر بالمخدرات في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 ديسمبر 2023, 09:09 صباحا
ضبط تشكيل عصابي يتاجر بالمخدرات في بنغازي
مضبوطات مع المتهمين، 1 ديسمبر 2023. (مديرية أمن بنغازي)
alwasat radio

أعلنت مديرية أمن بنغازي ضبط تشكيل عصابي، مكون من ثلاثة أشخاص، متهم بالاتجار في المخدرات وحبوب الهلوسة، وبحوزتهم كمية منها. 

وحسب بيان صادر عن المديرية أمس الجمعة، فقد وردت معلومات عن تشكيل عصابي يتاجر في مادة الحشيش المخدرة وحبوب الهلوسة، ويستخدم مركبة آلية نوع هيونداي «سوناتا».

ضبط وافد يخزن كميات من المخدرات والمواد المسكرة في بنغازي 
ضبط متهم بالاتجار في المخدرات بالبيضاء
ضبط أفريقيين بحوزتهما 450 غرامًا من «الكوكايين» في النجيلة

وأسفر عمل وحدة القبض عن التوصل لمعلومات بشأن محل سكن أحد أفراد التشكيل العصابي في منطقة الماجوري، واتجاره في بعض الأحيان بالمخدرات أمام منزله. وعند طلب المخدرات منه، يستخدم المركبة رفقة أفراد التشكيل.

ضبط التشكيل العصابي في المركبة
وجرى ضبط المتهمين في المركبة بعدما خضعوا للمراقبة عدة أيام، وإعداد كمين مُحكم للمركبة في منطقة سيدي يونس.

وعُثر داخل المركبة على حقيبة تحتوي على 51 شريطا من حبوب الهلوسة (باركينول)، و19 شريطا من حبوب الهلوسة (ترامادول)، و36 شريطا من حبوب الهلوسة (بترل)، وخمس قطع من مخدر الحشيش مختلفة الأحجام.

وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وإحالتهم إلى جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

سيارة التشكيل العصابي، 1 ديسمبر 2023. (مديرية أمن بنغازي)
سيارة التشكيل العصابي، 1 ديسمبر 2023. (مديرية أمن بنغازي)
مضبوطات مع المتهمين، 1 ديسمبر 2023. (مديرية أمن بنغازي)
مضبوطات مع المتهمين، 1 ديسمبر 2023. (مديرية أمن بنغازي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - قمة المناخ (COP28)

كاريكاتير خيري - قمة المناخ (COP28)
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل ونيس محمد القذافي

حدث في مثل هذا اليوم: رحيل ونيس محمد القذافي
الأهلي بنغازي يهزم التحدي بهدفين وينافس على صدارة المجموعة الأولى لـ«دورينا»

الأهلي بنغازي يهزم التحدي بهدفين وينافس على صدارة المجموعة الأولى لـ«دورينا»
تكالة يقترح 3 خطوات لتجاوز الانقسام الحكومي والمؤسساتي

تكالة يقترح 3 خطوات لتجاوز الانقسام الحكومي والمؤسساتي
الاحتلال يقتل 100 فلسطيني في جباليا بقنبلة أميركية خارقة للتحصينات

الاحتلال يقتل 100 فلسطيني في جباليا بقنبلة أميركية خارقة للتحصينات
عقيلة: سيكون لدينا حكومة واحدة مصغرة قبل نهاية ديسمبر (فيديو)

عقيلة: سيكون لدينا حكومة واحدة مصغرة قبل نهاية ديسمبر (فيديو)
الاتحاد السعودي يتلقى ضربة قوية قبل أيام من انطلاق كأس العالم للأندية

الاتحاد السعودي يتلقى ضربة قوية قبل أيام من انطلاق كأس العالم للأندية
تعادل الصداقة والصقور بهدف لمثله في «دورينا»

تعادل الصداقة والصقور بهدف لمثله في «دورينا»
«الصحة الفلسطينية»: ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 109 خلال ساعات من استئناف العدوان الإسرائيلي

«الصحة الفلسطينية»: ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 109 خلال ساعات من استئناف ...
المهدي الخريف: الكرة الليبية بحاجة إلى تغيير جذري

المهدي الخريف: الكرة الليبية بحاجة إلى تغيير جذري
«غوغل» تعتمد الذكاء الصناعي منذ 12 عاماً و«تشات جي بي تي» يساهم في تسريع عملها

«غوغل» تعتمد الذكاء الصناعي منذ 12 عاماً و«تشات جي بي تي» يساهم في تسريع عملها
النائب الثاني لرئيس برلمان الطفل لـ«الوسط»: علينا مكافحة الفساد والمفسدين وتحقيق العدالة الاجتماعية

النائب الثاني لرئيس برلمان الطفل لـ«الوسط»: علينا مكافحة الفساد والمفسدين وتحقيق...
«يونيسف» تندد بمن قرروا «استئناف قتل الأطفال» في حرب غزة

«يونيسف» تندد بمن قرروا «استئناف قتل الأطفال» في حرب غزة
قطار الدوري الممتاز ينتظم بـ8 لقاءات في المجموعتين

قطار الدوري الممتاز ينتظم بـ8 لقاءات في المجموعتين
الريشة ترفض الهزيمة: ألوان تواجه العدوان.. ولوحات تعانق خط النار

الريشة ترفض الهزيمة: ألوان تواجه العدوان.. ولوحات تعانق خط النار
جريدة «الوسط»: باتيلي يواجه ضغوطاً لتوسيع «خماسيته» إلى سداسية

جريدة «الوسط»: باتيلي يواجه ضغوطاً لتوسيع «خماسيته» إلى سداسية
غارات وقصف مدفعي لجيش الاحتلال على قطاع غزة

غارات وقصف مدفعي لجيش الاحتلال على قطاع غزة
تسجيل 1573 ملفا لأسر مفقودي درنة وأخذ 1197 عينة حمض نووي

تسجيل 1573 ملفا لأسر مفقودي درنة وأخذ 1197 عينة حمض نووي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
حالة الطقس في ليبيا (السبت 2 نوفمبر 2023)
حالة الطقس في ليبيا (السبت 2 نوفمبر 2023)
انطلاق الحملة الوطنية ضد الإنفلونزا الموسمية في سرت
انطلاق الحملة الوطنية ضد الإنفلونزا الموسمية في سرت
نشـرة الصيـد البحري على الساحل الليبي (السبت 2 ديسمبر 2023)
نشـرة الصيـد البحري على الساحل الليبي (السبت 2 ديسمبر 2023)
فيديو.. صيانة خط كهرباء بين بنغازي وأجدابيا
فيديو.. صيانة خط كهرباء بين بنغازي وأجدابيا
وصول شحنة أدوية علاجية لمرضى السكري في سرت
وصول شحنة أدوية علاجية لمرضى السكري في سرت
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جولة سياحية لأسر ناجية من «دانيال» في طرابلس (صور)
جولة سياحية لأسر ناجية من «دانيال» في طرابلس (صور)...
ضبط أحد عناصر «الكانيات» من المتورطين في قضايا المقابر الجماعية
ضبط أحد عناصر «الكانيات» من المتورطين في قضايا المقابر ......
الشهوبي يخطر الدبيبة بموعد استكمال مشروع مطار طرابلس العالمي
الشهوبي يخطر الدبيبة بموعد استكمال مشروع مطار طرابلس العالمي...
بسبب عدم الاستقرار.. جامعتان ليبيتان في ذيل ترتيب أفضل 161 جامعة عربية
بسبب عدم الاستقرار.. جامعتان ليبيتان في ذيل ترتيب أفضل 161 ......
انخفاض الدينار مقابل الدولار في السوق الموازية (الثلاثاء 14 نوفمبر 2023)
انخفاض الدينار مقابل الدولار في السوق الموازية (الثلاثاء 14 ......
المزيد
حضور رسمي وشعبي ليبي في «كوب 28»
حضور رسمي وشعبي ليبي في «كوب 28»...
العثور على سيارة مسروقة منذ 7 سنوات في طرابلس
العثور على سيارة مسروقة منذ 7 سنوات في طرابلس...
جلسة إحاطة في ديسمبر.. مجلس الأمن يناقش جهود باتيلي للوساطة في ليبيا
جلسة إحاطة في ديسمبر.. مجلس الأمن يناقش جهود باتيلي للوساطة ......
وصول شحنة أدوية علاجية لمرضى السكري في سرت
وصول شحنة أدوية علاجية لمرضى السكري في سرت...
فيديو.. صيانة خط كهرباء بين بنغازي وأجدابيا
فيديو.. صيانة خط كهرباء بين بنغازي وأجدابيا...
المزيد