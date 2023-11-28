ضبط أفريقيين بحوزتهما 450 غرامًا من «الكوكايين» في النجيلة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، اليوم الثلاثاء، ضبط أفريقيين اثنين في منطقة النجيلة جنوب مدينة جنزور، وبحوزتهما 450 غرامًا من مخدر «الكوكايين».

وتمكنت قوة المهام الخاصة في جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من ضبط الشخصين، وهما ضمن تشكيل عصابي يروج لـ«الكوكايين»، وفق بيان صادر عن الوزارة.

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وعثر مع المضبوطين أيضًا على ثلاث قنينات من الخمور محلية الصنع، ومادة يشتبه في كونها من مخدر «الكوكايين». واتخذت الإجراءات القانونية حيال المتهمين الاثنين، وتقرر إحالتهما إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات من حيث الاختصاص.

كوكايين مضبوط في النجيلة، 28 نوفمبر 2023. (وزارة الداخلية)