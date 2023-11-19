ضبط خمور مسمومة وكوكايين في مدينة طبرق (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

كشف جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية مداهمة مصنع خمور في إحدى مزارع مدينة طبرق وضبط أكثر من 15 ألف لتر جرى إعدامها، وذلك بعد انتشار خمور مسمومة أدت إلى وفاة متعاطيها خلال الأيام الماضية.

جاء ذلك في تصريحات لمدير فرع الجهاز في مدينة طبرق العميد أشرف الفرجاني مع برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (Wtv).

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وأشار العميد الفرجاني إلى ضبطية أخرى من خلال إعداد كمين عن طريق عملية البيع والشراء في منطقة بئر الأشهب التي تبعد حوالي 75 كيلومترًا عن طبرق، وضبط حوالي 50 كيلوغرامًا من المخدرات وإحالة القضية إلى النيابة العامة.

وأضاف أن فرع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بطبرق تلقى معلومات عن قيام أحد التجار بنقل كمية من الكوكايين، وجرى رصد السيارة وإعداد كمين لها، وضبط 19 كيلو غرامًا من الكوكايين، لافتًا إلى انتشار الكوكايين في طبرق خلال الفترة الأخيرة، بينما يعكف الجهاز على إعداد خطة لتنفيذها في مدينتي طبرق وبنغازي.