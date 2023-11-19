بالصور.. ضبط شخص يبيع الخمور «ديلفري» رفقة زوجته

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن قسم البحث الجنائي في مديرية أمن بنغازي ضبط شخص وزوجته يصنعان خمورا محلية، ويوزعاها «ديلفري» بواسطة مركبة آلية.

وأشار بيان صادر عن المديرية إلى «رود معلومات عن أحد الأشخاص يوزع الخمور برفقة امرأة مُتستراً بها». وأسفرت التحريات عن «رصد المركبة المطلوبة، وتحديد محل سكن الشخص المطلوب في منطقة الماجوري». ولفت البيان إلى «إعداد كمين مُحكم، واستدراجه إلى مفترق السيلس بشارع جمال عبد الناصر، وضبط المركبة وعلى متنها رجل وامرأة».

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اعترافات المتهم ببيع الخمور

وحسب البيان، فقد ضبطت معه إحدى عشرة قنينة، سعة نصف لتر، من الخمور المحلية الصنع. وبين الاستدلال أن «الشخص المطلوب يُدعى (ي ع ط) من مواليد 1985، أما المرأة فهي زوجته وتدعى (أ م و)». واعترف الشخص المطلوب بأنه يصنع الخمور في شقته بمنطقة الماجوري في عمارات 7000 وحدة سكنية. وانتقل أعضاء التحريات إلى شقة الشخص المطلوب بمنطقة الماجوري، وعثروا على «معدات تستخدم في تصنيع الخمور، وأربعة جالونات سعة عشرين لترا مملوءة بالخمور المحلية، وأربعة جالونات فارغة تفوح منها رائحة الخمر، وقنينتين سعة نصف لتر مملوءتين بالمواد المُسكرة».

وأفاد المتهم بأن زوجته لا تعلم شيئاً عن الخمور، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

المتهم بحيازة مصنع خمور في بنغازي، 19 نوفمبر 2023. (مديرية أمن بنغازي)