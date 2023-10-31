إسبانيا تضبط 720 كيلوغراما من «الكوكايين» مصدرها كوستاريكا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشرطة والجمارك الإسبانيتان، الإثنين، ضبط نحو 720 كيلوغراما من «الكوكايين» واردة من كوستاريكا.

وقالت وزارة الداخلية الإسبانية في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، إن السلطات ضبطت 720 كيلوغراما من «الكوكايين» داخل حاوية وصلت إلى ميناء ملقة (في الجنوب) في نهاية سبتمبر مصدرها كوستاريكا، مفيدة بتوقيف ثمانية أشخاص في إطار التحقيق.

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وأظهرت مقاطع فيديو وفرتها السلطات أن المخدرات كانت مخبأة في خزنة مدفونة تحت أكوام من النفايات المعدنية.

وفي نهاية أغسطس، أعلنت السلطات الإسبانية ضبط شحنة من «الكوكايين» وصفتها بأنها الأكبر في تاريخ البلاد، إذ عُثر على نحو 9.5 طن من المادة المخدرة مخبأة في حاوية موز واردة من الإكوادور.