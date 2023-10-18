هولندا تضبط 7.7 طن كوكايين بعد تهريبها داخل شحنة موز

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشرطة الهولندية الثلاثاء أنها أوقفت ستة رجال في شمال روتردام، بعد أن نقلوا ما لا يقل عن 7.7 طن كوكايين من شاحنة آتية من أنتويرب (بلجيكا)، مخبأة داخل حمولة من الموز.

وأوضحت سلطات إنفاذ القانون أن جمارك أنتويرب رصدت إثر تحقيقات، كميات الكوكايين في شحنة من الموز، وأبلغت بذلك فريقا من الشرطة يعمل على مكافحة شحنات الكوكايين الواردة عبر ميناء أنتويرب باتجاه هولندا، حسب وكالة «فرانس برس».

أكبر عملية ضبط للمخدرات في هولندا

وأوضح الفريق البلجيكي الهولندي في بيان أن أفراده تتبعوا الشاحنة الاثنين إلى قرية بليسفيك في شمال روتردام، مضيفا «عندما أزيلت الحمولة، تدخلت خدمة التدخل الخاص وأُلقي القبض على السائق البولندي البالغ 43 عاماً وخمسة أشخاص كانوا يفرغون حمولة شاحنة تحتوي على ما لا يقل عن 7700 كيلوغرام من الكوكايين».

وقالت الشرطة الهولندية إن الجناة هم ثلاثة هولنديين أعمارهم 41 و49 و60 عاما وبلجيكيان عمرهما 21 و48 عاما، مؤكدة أنها لا تستبعد توقيف أشخاص آخرين ضالعين في العملية.

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وضُبط أكثر من ثمانية أطنان من الكوكايين في ميناء روتردام في حاوية موز وصلت من الإكوادور في يوليو، وهي أكبر عملية ضبط حتى الآن في هولندا.

وأعلنت الجمارك الهولندية قبل فترة وجيزة أنها ضبطت أكثر من 29702 كيلوغراماً من المخدرات في النصف الأول من العام 2023، أي أكثر من الكمية المضبوطة في الفترة من العام الماضي (22009 كيلوغرامات).

وتحتل هولندا وبلجيكا وإسبانيا المراكز الثلاثة الأولى في أوروبا من حيث كميات الكوكايين المضبوطة على أراضيها، والتي تُشحن بشكل رئيسي من بنما وكولومبيا والإكوادور.