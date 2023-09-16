  • Alwasat News
Atwasat

المكسيك تسلّم الولايات المتحدة أحد أبناء بارون المخدّرات «إل تشابو»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 سبتمبر 2023, 08:46 صباحا
المكسيك تسلّم الولايات المتحدة أحد أبناء بارون المخدّرات «إل تشابو»
alwasat radio

أعلنت السلطات الأميركية، أنّ المكسيك سلّمتها الجمعة أوفيديو غوزمان، أحد أبناء بارون المخدّرات المكسيكي خواكين «إل تشابو» غوزمان، الذي يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في الولايات المتّحدة، وذلك لمحاكمته بتهم تتعلّق بتجارة المخدّرات.

وقالت وزارة الأمن الداخلي الأميركية في بيان «اليوم، سلّمت وكالات إنفاذ القانون الأميركية والمكسيكية إلى وزارة العدل الأميركية أوفيديو غوزمان لوبيز، أحد أبناء (إل تشابو) والمتّهم بتهريب مخدّرات وتبييض أموال وجرائم عنف أخرى»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضافت الوزارة أنّ «تسليم لوبيز يُظهر أهمية التعاون بين الحكومتين الأميركية والمكسيكية للحدّ من تهريب المخدرات»، معربة عن شكرها للمكسيك على تسليمها هذا المطلوب.

وأوفيديو غوزمان لوبيز، الملقّب بـ«إل راتون» أي «الفأر» أوقفته السلطات المكسيكية مطلع العام.

- «إل تشابو» يطلب بإعادة محاكمته

و«إل راتون» ملاحق في الولايات المتّحدة بتهمة التورّط في أزمة الفنتانيل التي يعاني منها هذا البلدان، وقد وجّه إليه القضاء الأميركي في وقت سابق من هذا العام اتّهامات رسمية في هذه القضية.

أقوى تاجر مخدّرات في العالم
وفي 2019 أُدين والده بإدارة كارتيل سينالوا الذي يُعتقد أنّه أكبر عصابة للمخدرات في العالم، ويقضي عقوبة بالسجن لمدى الحياة في سجن شديد الحراسة بولاية كولورادو.

وتعليقاً على تسلّم بلاده المطلوب المكسيكي، قال وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند في بيان إنّ عملية التسليم هذه تمثّل «أحدث خطوة في جهود وزارة العدل للتصدّي لكلّ جانب من جوانب عمليات الكارتل»، مضيفا «ستواصل وزارة العدل محاسبة المسؤولين عن تأجيج آفة المواد الأفيونية التي دمّرت الكثير من المجتمعات في جميع أنحاء البلاد».

وتعتبر السلطات الأميركية «إل راتون»، عضواً أساسياً في الكارتل مع شقيقه خواكين غوزمان لوبيز.

وكان «إل تشابو» يُعتبر أقوى تاجر مخدّرات في العالم، إلى أن أوقفته السلطات المكسيكية في 2016 وسلّمته إلى الولايات المتحدة في 2017.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

روسيا تعلن تطوير غواصات نووية ومسيرات «تحت الماء»

روسيا تعلن تطوير غواصات نووية ومسيرات «تحت الماء»
تقديرات أممية بتضرر 884 ألف شخص جراء «دانيال» في ليبيا.. ومبادرة لجمع 71 مليون دولار لدعمهم

تقديرات أممية بتضرر 884 ألف شخص جراء «دانيال» في ليبيا.. ومبادرة لجمع 71 مليون ...
أسامة حماد لقناة «الوسط»: دفن 3065 ضحية لكارثة «دانيال» حتى الآن

أسامة حماد لقناة «الوسط»: دفن 3065 ضحية لكارثة «دانيال» حتى الآن
إنقاذ شخصين على قيد الحياة علقا لمدة 4 أيام تحت الأنقاض في درنة

إنقاذ شخصين على قيد الحياة علقا لمدة 4 أيام تحت الأنقاض في درنة
كاريكاتير خيري - درنة.. «لحمة وطن»

كاريكاتير خيري - درنة.. «لحمة وطن»
كاريكاتير حليم - العالم يتضامن مع ضحايا درنة

كاريكاتير حليم - العالم يتضامن مع ضحايا درنة
حكومة الدبيبة توضح الأسباب المحتملة لانهيار سدي درنة: السيول اندفعت كالقنبلة

حكومة الدبيبة توضح الأسباب المحتملة لانهيار سدي درنة: السيول اندفعت كالقنبلة
حكومة الدبيبة: باخرة تضم 700 غرفة في طريقها إلى ساحل درنة لتوفير السكن للنازحين

حكومة الدبيبة: باخرة تضم 700 غرفة في طريقها إلى ساحل درنة لتوفير السكن للنازحين
مخاوف من استغلال الذكاء الصناعي في خدمة قراصنة المعلوماتية

مخاوف من استغلال الذكاء الصناعي في خدمة قراصنة المعلوماتية
شاهد.. مقطع فيديو يوثق اللحظات الأولى لكارثة درنة

شاهد.. مقطع فيديو يوثق اللحظات الأولى لكارثة درنة
الصليب الأحمر البريطاني يجمع تبرعات لمساعدة متضرري «دانيال» في ليبيا

الصليب الأحمر البريطاني يجمع تبرعات لمساعدة متضرري «دانيال» في ليبيا
شاهد.. ليبيا تحرز برونزية أفريقيا وتتأهل لكأس العالم للكرة الطائرة

شاهد.. ليبيا تحرز برونزية أفريقيا وتتأهل لكأس العالم للكرة الطائرة
شاهد في «تغطية خاصة»: العالم يبكي درنة.. وليبيا تبكي نفسها!!

شاهد في «تغطية خاصة»: العالم يبكي درنة.. وليبيا تبكي نفسها!!
ناجون من «دانيال» في درنة: الكارثة بدأت بـ«انفجار».. وأفلتنا بـ«معجزة»

ناجون من «دانيال» في درنة: الكارثة بدأت بـ«انفجار».. وأفلتنا بـ«معجزة»
معرض رمسيس الثاني في باريس يستقطب أكثر من 800 ألف زائر

معرض رمسيس الثاني في باريس يستقطب أكثر من 800 ألف زائر
مساجد مصر تقيم صلاة الغائب على ضحايا ليبيا والمغرب الجمعة المقبل

مساجد مصر تقيم صلاة الغائب على ضحايا ليبيا والمغرب الجمعة المقبل
‎ليفربول وروما يعزيان أسر ضحايا «دانيال»

‎ليفربول وروما يعزيان أسر ضحايا «دانيال»
برج خليفة يضيء بعلم ليبيا تضامنا مع ضحايا العاصفة «دانيال» (فيديو)

برج خليفة يضيء بعلم ليبيا تضامنا مع ضحايا العاصفة «دانيال» (فيديو)
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بايدن يلتقي نتانياهو في نيويورك الأربعاء.. ويبحث معه التصدي لإيران
بايدن يلتقي نتانياهو في نيويورك الأربعاء.. ويبحث معه التصدي ...
وزير الدفاع الروسي يستقبل الزعيم الكوري الشمالي في فلاديفوستوك
وزير الدفاع الروسي يستقبل الزعيم الكوري الشمالي في فلاديفوستوك
المكسيك تسلّم الولايات المتحدة أحد أبناء بارون المخدّرات «إل تشابو»
المكسيك تسلّم الولايات المتحدة أحد أبناء بارون المخدّرات «إل ...
تظاهرة في السلفادور ضدّ عزم الرئيس «بوكيلة» على الترشّح لولاية ثانية
تظاهرة في السلفادور ضدّ عزم الرئيس «بوكيلة» على الترشّح لولاية ...
ذكرى وفاة أميني.. واشنطن تقود حملة عقوبات غربية على إيران
ذكرى وفاة أميني.. واشنطن تقود حملة عقوبات غربية على إيران
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
30 قتيلا على الأقل بغارات جوية على الخرطوم
30 قتيلا على الأقل بغارات جوية على الخرطوم...
حوادثها متكررة.. ماذا تعرف عن «أوسبري» الطائرة الأميركية التي تحطمت في أستراليا؟
حوادثها متكررة.. ماذا تعرف عن «أوسبري» الطائرة الأميركية ......
كيم لبوتين: روسيا ستحقق انتصارا كبيرا على أعدائها
كيم لبوتين: روسيا ستحقق انتصارا كبيرا على أعدائها...
محمد الفايد.. عاش بريطانياً ومات مصرياً
محمد الفايد.. عاش بريطانياً ومات مصرياً...
السيسي وإردوغان يلتقيان في قمة العشرين بعد عقدٍ من القطيعة
السيسي وإردوغان يلتقيان في قمة العشرين بعد عقدٍ من القطيعة...
المزيد
ترامب يرد على المطالبة بحظر تصريحاته قبل بدء محاكمته في «اقتحام الكابيتول»
ترامب يرد على المطالبة بحظر تصريحاته قبل بدء محاكمته في ......
البنتاغون: شهود جدد في التحقيق حول الهجوم على مطار كابول خلال انسحاب أميركا من أفغانستان
البنتاغون: شهود جدد في التحقيق حول الهجوم على مطار كابول ......
رئيس سيراليون يتّهم واشنطن بالتدخل في انتخابات بلاده
رئيس سيراليون يتّهم واشنطن بالتدخل في انتخابات بلاده...
ذكرى وفاة أميني.. واشنطن تقود حملة عقوبات غربية على إيران
ذكرى وفاة أميني.. واشنطن تقود حملة عقوبات غربية على إيران...
تظاهرة في السلفادور ضدّ عزم الرئيس «بوكيلة» على الترشّح لولاية ثانية
تظاهرة في السلفادور ضدّ عزم الرئيس «بوكيلة» على الترشّح ......
المزيد