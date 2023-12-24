أونماخت في ذكرى الاستقلال: نتمنى عقد الانتخابات الليبية في الأيام المقبلة

القاهرة - بوابة الوسط

عبر السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، عن تمنياته بعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية في ليبيا خلال الأيام المقبلة، واصفا هذه الخطوة بـ«المهمة والأساسية» لبناء الاستقرار والسلام في ليبيا.

وقال أونماخت في رسالة مسجلة لمناسبة الذكرى الـ72 لاستقلال ليبيا: «قبل سنتين كان من الممكن أن يكون هذا التاريخ عيدا مناسبا لعقد انتخابات تشرعية ورئاسية في ليبيا»، في إشارة إلى الجدول الزمني للانتخابات الذي كان مقررا في ديسمبر العام 2021.

ماذا قالت السفارة الأميركية في ذكرى الاستقلال؟

وفي وقت سابق، حثت السفارة الأميركية لدى ليبيا الليبين على «قبول دعوة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي للمشاركة في المحادثات مدفوعين بالنيات الحسنة»، داعية إلى «تقديم التنازلات اللازمة، وإن كانت صعبة، للتوصل إلى توافق، وإحراز تقدم في العملية السياسية».

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وفي رسالة تهنئة لمناسبة الذكرى الـ72 للاستقلال، قالت السفارة الأميركية: «نتقدم بأطيب الأماني إلى الشعب الليبي. لقد انبرت ليبيا من عقود الدكتاتورية حاملة بشائر مستقبل مشرق لا يزال ممكنا». وعبرت الرسالة عن أسف الولايات المتحدة «على مرور سنتين على تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر 2021»، مضيفة: «نشارك الشعب الليبي إحباطه من أن الفاعلين الليبيين الرئيسيين لم يجدوا بعد سبيلا لتلبية المطالب الشعبية، والتوصل إلى تسوية تمكن من إجراء انتخابات حرة ونزيهة تقدم لكامل الشعب الحق في اختيار قادته».

سبق أن دعا المبعوث الأممي الأطراف الخمسة الرئيسية في ليبيا إلى الانخراط في حوار تحضيري لقمة خماسية، وهم: رئيسا مجلسي النواب عقيلة صالح والدولة محمد تكالة، وقائد «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

وتحتفل ليبيا، اليوم الأحد، 24 ديسمبر الجاري بالذكرى الـ72 لاستقلالها الذي جاء تتويجًا لنضال الليبيين منذ أن وطئت أقدام المستعمر الإيطالي الأرض الليبية العام 1911، واستمر حتى إعلان الاستقلال عبر قرار الأمم المتحدة الشهير الصادر في نوفمبر العام 1949 بمنح الاستقلال.

وفي مثل هذا اليوم من العام 1951، أعلن الملك الراحل إدريس السنوسي من شرفة قصر «المنار» ببنغازي استقلال ليبيا. وقال في خطاب الاستقلال: «نعلن للأمة الليبية الكريمة أنه نتيجة جهادها، وتنفيذا لقرار هيئة الأمم المتحدة الصادر في 21 نوفمبر 1949، قد تحقق بعون الله استقلال بلادنا العزيزة».