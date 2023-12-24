السفارة الأميركية تدعو الأطراف الليبية إلى قبول مبادرة باتيلي.. وتقديم «التنازلات اللازمة»

القاهرة - بوابة الوسط

حثت السفارة الأميركية لدى ليبيا، اليوم الأحد، الليبيين على «قبول دعوة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي للمشاركة في المحادثات مدفوعين بالنيات الحسنة»، داعية إلى «تقديم التنازلات اللازمة، وإن كانت صعبة، للتوصل إلى توافق، وإحراز تقدم في العملية السياسية».

جاء ذلك في رسالة تهنئة لمناسبة الذكرى الـ72 لاستقلال ليبيا، إذ قالت السفارة الأميركية: «نتقدم بأطيب الأماني إلى الشعب الليبي. لقد انبرت ليبيا من عقود الدكتاتورية حاملة بشائر مستقبل مشرق لا يزال ممكنا».

وعبرت الرسالة عن أسف الولايات المتحدة «على مرور سنتين على تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر 2021»، مضيفة: «نشارك الشعب الليبي إحباطه من أن الفاعلين الليبيين الرئيسيين لم يجدوا بعد سبيلا لتلبية المطالب الشعبية، والتوصل إلى تسوية تمكن من إجراء انتخابات حرة ونزيهة تقدم لكامل الشعب الحق في اختيار قادته».

ونوهت الولايات المتحدة إلى أن «الشعب الليبي عانى كثيرا إثر الفيضانات المدمرة التي ضربت شرق ليبيا»، مضيفة: «كان في التضامن الذي أبداه تذكير جلي بأن الشعب الليبي يبقى متحدا».

السفارة الأميركية: حان الوقت أن ينحي الفاعلون الخلافات جانبا

وتابعت: «نحن نؤمن أنه قد حان الوقت لكي يضع هؤلاء الفاعلون الخلافات جانبا، وأن يجتمعوا من أجل مصلحة البلاد»، مجددة دعوة «القادة الليبيين إلى الاتسام بوحدة مشابهة في القصد، والإيفاء بمسؤولياتهم تجاه الشعب الليبي من أجل تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار طويل الأمد».

وسبق أن دعا المبعوث الأممي الأطراف الخمسة الرئيسية في ليبيا إلى الانخراط في حوار تحضيري لقمة خماسية، وهم: رئيسا مجلسي النواب عقيلة صالح والدولة محمد تكالة، وقائد «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر، ورئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

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وتحتفل ليبيا، اليوم الأحد، 24 ديسمبر الجاري بالذكرى الـ72 لاستقلالها الذي جاء تتويجًا لنضال الليبيين منذ أن وطئت أقدام المستعمر الإيطالي الأرض الليبية العام 1911، واستمر حتى إعلان الاستقلال عبر قرار الأمم المتحدة الشهير الصادر في نوفمبر العام 1949 بمنح الاستقلال.

وفي مثل هذا اليوم من العام 1951، أعلن الملك الراحل إدريس السنوسي من شرفة قصر «المنار» ببنغازي استقلال ليبيا. وقال في خطاب الاستقلال: «نعلن للأمة الليبية الكريمة أنه نتيجة جهادها، وتنفيذا لقرار هيئة الأمم المتحدة الصادر في 21 نوفمبر 1949، قد تحقق بعون الله استقلال بلادنا العزيزة».