الكوني واللافي يؤكدان لنورلاند على أهمية تضافر الجهود لإنجاح العملية السياسية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد عضوا المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبدالله اللافي خلال لقائمها مع المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند «على أهمية تضافر الجهود لإنجاح العملية السياسية»، وذلك «تمهيداً لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية، التي يتطلع إليها الشعب الليبي»، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وبحث الكوني واللافي مع نورلاند خلال لقائهم الذي عقد مساء الثلاثاء في طرابلس، بحضور والقائم بالأعمال الأميركي في ليبيا جيرمي برنت، مستجدات العملية السياسية في ليبيا.

محاور لقاء نورلاند مع اللافي والكوني

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن اللقاء جرى خلاله استعراض مبادرة الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله بايتلي المتعلقة بالحوار بين الأطراف الرئيسية المشاركة في العملية السياسية، بالإضافة إلى ملف المصالحة الوطنية، وإعادة إعمار مدينة درنة، والأوضاع في مدن الجنوب وحماية الحدود، إضافة إلى قضايا محلية ودولية أخرى.

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وأضاف المكتب الإعلامي أن نورلاند أشاد من جانبه، «بالدور الذي يقوم به المجلس الرئاسي مجتمعا لدعم الجهود المبذولة لمعالجة الانسداد السياسي، وملف المصالحة الوطنية، المدعوم من الاتحاد الأفريقي مبدياً دعم بلاده الكامل لإنجاح المصالحة تمهيداً لإعادة الاستقرار والسلام إلى ليبيا».

لقاءات نورلاند في طرابلس وبنغازي

ولقاء نورلاند مع الكوني واللافي كان أول اجتماع للمبعوث الأميركي إلى ليبيا في طرابلس، التي وصلها قادما من بنغازي عقب اجتماعه مع قائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر، الذي وبحث معه سبل تعزيز جهود باتيلي للجمع بين أصحاب المصلحة من أجل حل القضايا السياسية التي تقف في طريق الانتخابات، وتشكيل حكومة موحدة.

والأربعاء، التقى نورلاند في طرابلس كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة ورئيس مجلس مفوضية الانتخابات عماد السايح، ويتوقع أن يستكمل اجتماعته بلقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة وباتيلي.

ويتطلع نورلاند من خلال لقاءاته مع المسؤولين الليبيين إلى حشد الدعم للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة وتأمل أن تتوج بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.

لقاء الكوني واللافي مع نورلاند والقائم بالأعمال الأميركي، الثلاثاء 19 ديسمبر 2023. (المجلس الرئاسي)

لقاء الكوني واللافي مع نورلاند والقائم بالأعمال الأميركي، الثلاثاء 19 ديسمبر 2023. (المجلس الرئاسي)

لقاء الكوني واللافي مع نورلاند والقائم بالأعمال الأميركي، الثلاثاء 19 ديسمبر 2023. (المجلس الرئاسي)