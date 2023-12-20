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المنفي لنورلاند: مبادرة باتيلي ستعالج الانسداد السياسي وتفضي إلى الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 ديسمبر 2023, 09:28 مساء
المنفي لنورلاند: مبادرة باتيلي ستعالج الانسداد السياسي وتفضي إلى الانتخابات
لقاء المنفي مع نورلاند والقائم بالأعمال الأميركي جيرمي برنت، الأربعاء 20 ديسمبر 2023. (المجلس الرئاسي)
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توقع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، خلال لقائه المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، أن تسهم المبادرة التي طرحها الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي في معالجة الانسداد السياسي، وتفضي إلى انتخابات ترضى بنتائجها مختلف الأطراف في ليبيا، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

محاور لقاء المنفي ونورلاند
واستقبل المنفي، بمكتبه في ديوان المجلس الرئاسي بطرابلس، مساء اليوم الأربعاء، نورلاند والقائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، جيرمي برنت، في إطار سلسلة اللقاءات التي يجريها المبعوث الأميركي مع قادة المؤسسات الرئيسية في ليبيا.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن اللقاء تمحور حول آخر المستجدات السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا، وتطرق إلى «سُبل دعم اللجنة المالية العليا كنموذج لإعادة إعمار مدينة درنة بالتعاون مع المؤسسات الدولية، لضمان الشفافية وتوحيد الجهود، وآلية تشكيل قوة مشتركة تكون بمثابة نواة لتوحيد المؤسسة العسكرية».

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وأكد المبعوث الخاص للولايات المتحدة للمنفي، خلال اللقاء، دعمه مبادرة باتيلي، مبينا أنها «تهدف إلى إنجاح العملية الانتخابية، وتحقيق الاستقرار في كل أنحاء ليبيا»، ومعربا عن تقديره دور رئيس المجلس الرئاسي «في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، وجهوده لإنهاء كل المراحل الانتقالية عبر انتخابات حرة ونزيهة».

بدوره، أكد المنفي لضيفه الأميركي «أن موقفه ثابت تجاه القضية الليبية، وأن مبادرة مبعوث الأمين العام إلى ليبيا سوف تُسهم في معالجة حالة الانسداد السياسي، وتفضي إلى انتخابات شفافة مبنية على أسس متينة وثابتة، وسيرضى بنتائجها كل الأطراف»، وفق المكتب الإعلامي.

لقاء نورلاند مع السايح وحفتر
والتقى نورلاند والقائم بالأعمال الأميركي، في وقت سابق اليوم بطرابلس، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، لبحث سبل دعم «المقترحات والمساعي الوطنية الرامية لإنجاح الاستحقاقات المرتقبة».

وأكد نورلاند، خلال لقائه السايح، دعم الولايات المتحدة جهود مفوضية الانتخابات، موضحا أن دعم بلاده الفني والاستشاري مستمر، لإنجاز انتخابات حرة وذات مصداقية تعكس إرادة الناخب الليبي، وفق بيان صادر عن المفوضية.

ووصل نورلاند إلى طرابلس قادما من بنغازي، حيث التقى قائد قوات «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر، وبحث معه سبل تعزيز جهود باتيلي للجمع بين أصحاب المصلحة من أجل حل القضايا السياسية التي تقف في طريق الانتخابات، وتشكيل حكومة موحدة.

نورلاند والقائم بالأعمال الأميركي جيرمي برنت خلال لقائهم مع المنفي، الأربعاء 20 ديسمبر 2023. (المجلس الرئاسي)
نورلاند والقائم بالأعمال الأميركي جيرمي برنت خلال لقائهم مع المنفي، الأربعاء 20 ديسمبر 2023. (المجلس الرئاسي)
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