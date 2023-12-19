ماذا قال نورلاند عن دور كشافة ليبيا في فيضانات درنة؟

القاهرة - بوابة الوسط

حيَّا المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند «جهود الكشافة الليبية البطولية» في إغاثة منكوبي فيضان درنة، الذي ضرب شرق البلاد في سبتمبر الماضي.

وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس»: «ككشاف سابق، كان لي الشرف بلقاء قادة الكشافة الليبية الذين يعملون على الخطوط الأمامية ويقدمون دعمًا حيويًا للذين تضرروا من الفيضانات المدمرة في شرق ليبيا».

نورلاند: كشافة ليبيا «مصدر إلهام»

ووصف نورلاند جهود الكشافة بأنها «تمثل مصدر إلهام للمتطوعين الشباب ومن المجتمع الذين يسعون إلى توفير مستقبل أفضل للشعب الليبي».

- «الكبير» يبحث مع أعضاء بمجلس الدولة سبل تجاوز آثار «دانيال» في درنة

- بعد انتقادات حقوقيين لـ«التقاعس».. هيئة دولية تدق ناقوس الخطر في درنة

- شاهد على «صباح الوسط»: لقاء مع أحد مؤسسي حملة «راكم تنسو درنة»

ويأتي ذلك بالتزامن مع تزايد الانتقادات في الداخل الليبي من تقاعس المسؤولين المحليين في الاستجابة لمطالب النازحين وضحايا إعصار «دانيال» الذي ضرب عدة مناطق في الجهة الشرقية من البلاد في 10 سبتمبر الماضي.



نورلاند مع عدد من كشافة ليبيا، 19 ديسمبر 2023. (إكس)

نورلاند مع عدد من كشافة ليبيا، 19 ديسمبر 2023. (إكس)