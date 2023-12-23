الدبيبة: «مناورات» حاولت تقسيم الشعب الليبي منذ 2011 (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

اتهم رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة ما وصفها بـ«مناورات» حاولت تقسيم الشعب الليبي منذ العام 2011، لكنه قال: «الشعب الليبي لم ولن ينقسم»، مفسرا سبب اختيار «عودة الحياة» شعارا لمشروعات تنموية نفذتها حكومته منذ وصوله للسلطة.

جاء ذلك في حوار مع الإعلامي اللبناني طوني خليفة خلال انطلاق أعمال منتدى طرابلس للاتصال الحكومي، ضمن فعاليات أيام طرابلس الإعلامية.

الدبيبة: ليبيا لم ولن تكون إلا دولة واحدة

وفي حوار مفتوح بعنوان «الحكومة والشعب.. مسؤولية الاتصال»، أوضح الدبيبة: «نحن شعب واحد ودين واحد. ليست بيننا أي اختلافات عرقية أو دينية أو جهوية»، مضيفا: «المناورات حاولت تقسيم الشعب، ولكن لن ولم تكون ليبيا إلا دولة واحدة».

وتابع رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»: «تدخلت القوى الخارجية بعد 17 فبراير، ودُمرت البلاد، ووصلنا إلى فقدنا معنى الحياة، وحرية وكرامة الشعب الليبي، واستقبلنا معونات خارجية»، مضيفا: «لهذا عندما فكرنا في عنوان لضخ الأكسجين في ليبيا اخترنا (عودة الحياة)».

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