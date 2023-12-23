بث مباشر: انطلاق منتدى طرابلس للاتصال الحكومي.. وطوني خليفة يحاور الدبيبة

القاهرة - بوابة الوسط

تنطلق، بعد قليل، أعمال منتدى طرابلس للاتصال الحكومي ضمن فعاليات أيام طرابلس الإعلامية.

ويحل رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة ضيفا على الإعلامي طوني خليفة في حوار مفتوح بعنوان «الحكومة والشعب.. مسؤولية الاتصال»، وفق منصة «حكومتنا».

شمام يدعو إلى إصدار قانون للإعلام

ويوم الأربعاء الماضي، انطلقت فعاليات ملتقى الإعلام الليبي 2023، ضمن أيام طرابلس الإعلامية، ومن المقرر أن تختتم أعماله غدا الأحد.

وفي اليوم الأول للملتقى، دعا الإعلامي محمود شمام، في مداخلة مسجلة، إلى «إصدار قانون للإعلام يحدد حقوق وواجبات الإعلاميين»، مقترحا على المشاركين في ملتقى الإعلام الليبي 2023 تبنى هذا القانون. وأضاف شمام: «يجب أن يصدر هذا القانون عن السلطات التشريعية»، مشيرا إلى أنه «لن يصدر ما دام لم يجر تصحيح المسيرة التشريعية والتنفيذية التي يعانيها البلد منذ نحو 12 عاما»، في إشارة إلى الانقسام السياسي الذي تعانيه البلاد.



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