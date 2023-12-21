أكثر من مليون و39 ألف طالب يؤدون امتحانات نصف العام الإثنين المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الخميس، أن أكثر من مليون و39 ألف طالب سيؤدون امتحانات نصف العام الدراسي 2023 - 2024، يوم الإثنين المقبل 25 ديسمبر الجاري.

وقالت الوزارة في بيان «تنطلق يوم الإثنين المقبل 25 ديسمبر 2023 الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، وامتحانات الفترة الأولى للشهادات العامة والتي سيتقدم لها مليون و39 ألفاً و230 تلميذ وطالب في كامل البلاد».

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وأهابت وزارة التربية والتعليم بالتلاميذ والطلاب المذاكرة والاستعداد لهذه الامتحانات بالشكل المطلوب، والتواجد في مدراسهم قبل مواعيد الامتحانات المقررة بوقت كاف، معربة عن خالص أمنياتها لهم بالتوفيق والنجاح.

وبدأ العام الدراسي الحالي في الثالث من سبتمبر الماضي، وحددت وزارة التربية والتعليم نهاية الفصل الدراسي الأول في 21 ديسمبر الجاري، وموعد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول خلال الفترة من 25 ديسمبر 2023 إلى 4 يناير 2024 بالنسبة لسنوات النقل في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.



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