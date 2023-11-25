مراقبة التعليم في بني وليد تنظم ورشة عمل حول إعداد أسئلة الامتحانات

القاهرة - بوابة الوسط

نظمت مراقبة التربية والتعليم ببلدية بني وليد، اليوم السبت، ورشة عمل حول كيفية إعداد أسئلة امتحانات شهادة إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي وفقًا للمعايير المعتمدة.

وَتضمّنت الورشة التي احتضنها مسرح مدرسة الشهيد حافظ المدني للتعليم الثانوي عرضا مختصرا لِتطبيق بنك الأسئلة في امتحانات شهادة إتمام مرحلة التّعليم الثانوي للعام الدراسي 2021 - 2022 ومؤشرات النتائج قدمه مدير المركز الوطني للامتحانات أحمد مسعود، وفق بيان صادر عن وزارة التعليم بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة».

«التعليم»: بدء تجريبي لبرنامج التغذية المدرسية مع الفصل الدراسي الثاني

مراقبة التعليم في الرحيبات تتسلم مدرسة تستوعب 420 طالبا

وحضر الورشة مدير مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي المكلف عبدالسلام أبودلال، ومدير إدارة المناهج بمركز المناهج التّعليمية والبحوث التربوية عيسى المختار عطية، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة معمر خليل مسعود، ومدير إدارة التعليم الخاص عمران العموري، وعدد من خُبراء المواد والمفتشين بمصلحة التفتيش والتوجيه التّربوي.

من فعاليات ورشة العمل حول وضع أسئلة الامتحانات في بني وليد، 25 نوفمبر 2023. (وزارة التعليم)