  • Alwasat News
Atwasat

مراقبة التعليم في بني وليد تنظم ورشة عمل حول إعداد أسئلة الامتحانات

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 نوفمبر 2023, 10:41 مساء
مراقبة التعليم في بني وليد تنظم ورشة عمل حول إعداد أسئلة الامتحانات
من فعاليات ورشة العمل حول وضع أسئلة الامتحانات في بني وليد، 25 نوفمبر 2023. (وزارة التعليم)
alwasat radio

نظمت مراقبة التربية والتعليم ببلدية بني وليد، اليوم السبت، ورشة عمل حول كيفية إعداد أسئلة امتحانات شهادة إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي وفقًا للمعايير المعتمدة.

وَتضمّنت الورشة التي احتضنها مسرح مدرسة الشهيد حافظ المدني للتعليم الثانوي عرضا مختصرا لِتطبيق بنك الأسئلة في امتحانات شهادة إتمام مرحلة التّعليم الثانوي للعام الدراسي 2021 - 2022 ومؤشرات النتائج قدمه مدير المركز الوطني للامتحانات أحمد مسعود، وفق بيان صادر عن وزارة التعليم بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة».

«التعليم»: بدء تجريبي لبرنامج التغذية المدرسية مع الفصل الدراسي الثاني
مراقبة التعليم في الرحيبات تتسلم مدرسة تستوعب 420 طالبا

وحضر الورشة مدير مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي المكلف عبدالسلام أبودلال، ومدير إدارة المناهج بمركز المناهج التّعليمية والبحوث التربوية عيسى المختار عطية، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة معمر خليل مسعود، ومدير إدارة التعليم الخاص عمران العموري، وعدد من خُبراء المواد والمفتشين بمصلحة التفتيش والتوجيه التّربوي.

من فعاليات ورشة العمل حول وضع أسئلة الامتحانات في بني وليد، 25 نوفمبر 2023. (وزارة التعليم)
من فعاليات ورشة العمل حول وضع أسئلة الامتحانات في بني وليد، 25 نوفمبر 2023. (وزارة التعليم)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة

كاريكاتير حليم - اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة
شاهد «في التسعين».. الخمسي يبرز حالة «العطش» في المنتخب الليبي بعد التعادل مع الكاميرون

شاهد «في التسعين».. الخمسي يبرز حالة «العطش» في المنتخب الليبي بعد التعادل مع ...
«حماس»: رصدنا العديد من الخروق لاتفاق الهدنة من قبل الاحتلال الإسرائيلي

«حماس»: رصدنا العديد من الخروق لاتفاق الهدنة من قبل الاحتلال الإسرائيلي
شاهد «في التسعين».. ناقد رياضي يثير تساؤلات مهمة حول «الفرسان» بعد التعادل مع «الأسود»

شاهد «في التسعين».. ناقد رياضي يثير تساؤلات مهمة حول «الفرسان» بعد التعادل مع ...
ذوبان الجليد في القطب الشمالي يكشف احتياطيات نفطية بـ7 تريليونات دولار

ذوبان الجليد في القطب الشمالي يكشف احتياطيات نفطية بـ7 تريليونات دولار
مدرب الزمالك يبرز غياباته في «الكونفدرالية».. ويؤكد: أبوسليم يقدم كرة حديثة

مدرب الزمالك يبرز غياباته في «الكونفدرالية».. ويؤكد: أبوسليم يقدم كرة حديثة
العثور على أفعى مامبا «سامة جداً» في منزل مالكها في هولندا بعد الاشتباه بهروبها

العثور على أفعى مامبا «سامة جداً» في منزل مالكها في هولندا بعد الاشتباه بهروبها
بعد 30 عاما.. أكبر جبل جليدي في العالم يتحرك!

بعد 30 عاما.. أكبر جبل جليدي في العالم يتحرك!
تفشٍ غامض للالتهاب الرئوي في الصين ..و«الصحة العالمية» تبدي قلقها

تفشٍ غامض للالتهاب الرئوي في الصين ..و«الصحة العالمية» تبدي قلقها
مسؤول أميركي: استهداف سفينة مملوكة لرجل أعمال «إسرائيلي» بمسيرة في المحيط الهندي

مسؤول أميركي: استهداف سفينة مملوكة لرجل أعمال «إسرائيلي» بمسيرة في المحيط الهندي
بيل غيتس: الذكاء الصناعي سيتيح أسبوع عمل لثلاثة أيام فقط

بيل غيتس: الذكاء الصناعي سيتيح أسبوع عمل لثلاثة أيام فقط
لقاء ليبي - تونسي - إيطالي في روما يبحث عن حلول عاجلة لأزمة المهاجرين غير الشرعيين

لقاء ليبي - تونسي - إيطالي في روما يبحث عن حلول عاجلة لأزمة المهاجرين غير ...
اتحاد القدم: نقل مباراة الاتحاد المصراتي والسويحلي إلى طرابلس لدواع أمنية

اتحاد القدم: نقل مباراة الاتحاد المصراتي والسويحلي إلى طرابلس لدواع أمنية
برشلونة توقف العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي وتدين الإبادة الجماعية لسكان غزة

برشلونة توقف العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي وتدين الإبادة الجماعية لسكان غزة
بايدن: هجوم 7 أكتوبر سببه معرفة حماس بالمساعي الأميركية للتطبيع بين السعودية وإسرائيل

بايدن: هجوم 7 أكتوبر سببه معرفة حماس بالمساعي الأميركية للتطبيع بين السعودية ...
الرئاسة التركية تحيل إلى البرلمان مذكرة لتمديد وجود قوات أنقرة في ليبيا عامين إضافيين

الرئاسة التركية تحيل إلى البرلمان مذكرة لتمديد وجود قوات أنقرة في ليبيا عامين ...
ميلان يصطدم بفيورنتينا.. ومواجهة صعبة لنابولي مع أتلانتا في الدوري الإيطالي

ميلان يصطدم بفيورنتينا.. ومواجهة صعبة لنابولي مع أتلانتا في الدوري الإيطالي
لحظة خروج نساء وأطفال فلسطينيين من سجن عوفر الإسرائيلي (فيديو)

لحظة خروج نساء وأطفال فلسطينيين من سجن عوفر الإسرائيلي (فيديو)
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
القوانين الانتخابية محور مناقشات عقيلة مع كتلة «التوافق الوطني» بمجلس الدولة
القوانين الانتخابية محور مناقشات عقيلة مع كتلة «التوافق الوطني» ...
القبض على فتاتين استدرجتا رجلًا وتورطتا في سرقته والاعتداء عليه في تاجوراء
القبض على فتاتين استدرجتا رجلًا وتورطتا في سرقته والاعتداء عليه ...
حملة أمنية لضبط الدراجات النارية المخالفة في طرابلس
حملة أمنية لضبط الدراجات النارية المخالفة في طرابلس
باتيلي: أغلب الجهات الفاعلة في ليبيا لا تريد تنظيم الانتخابات
باتيلي: أغلب الجهات الفاعلة في ليبيا لا تريد تنظيم الانتخابات
مراقبة التعليم في بني وليد تنظم ورشة عمل حول إعداد أسئلة الامتحانات
مراقبة التعليم في بني وليد تنظم ورشة عمل حول إعداد أسئلة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الموازية
ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الموازية...
جولة سياحية لأسر ناجية من «دانيال» في طرابلس (صور)
جولة سياحية لأسر ناجية من «دانيال» في طرابلس (صور)...
قوة أمنية تابعة لحكومة الدبيبة تعلن القبض على أحد عناصر «الكانيات»
قوة أمنية تابعة لحكومة الدبيبة تعلن القبض على أحد عناصر ......
ضبط أحد عناصر «الكانيات» من المتورطين في قضايا المقابر الجماعية
ضبط أحد عناصر «الكانيات» من المتورطين في قضايا المقابر ......
الشهوبي يخطر الدبيبة بموعد استكمال مشروع مطار طرابلس العالمي
الشهوبي يخطر الدبيبة بموعد استكمال مشروع مطار طرابلس العالمي...
المزيد
بن قدارة لقناة «الوسط»: لم آت بصفقة سياسية.. ونتمتع بشفافية كاملة مع الجمهور
بن قدارة لقناة «الوسط»: لم آت بصفقة سياسية.. ونتمتع بشفافية ......
مبادرة القوى الوطنية تستنكر طلب إردوغان من البرلمان تمديد بقاء القوات التركية في ليبيا
مبادرة القوى الوطنية تستنكر طلب إردوغان من البرلمان تمديد ......
هل أثرت الاضطرابات في السودان والنيجر على إعادة المرتزقة؟.. باتيلي يوضح
هل أثرت الاضطرابات في السودان والنيجر على إعادة المرتزقة؟.. ......
مراقبة التعليم في بني وليد تنظم ورشة عمل حول إعداد أسئلة الامتحانات
مراقبة التعليم في بني وليد تنظم ورشة عمل حول إعداد أسئلة ......
باتيلي: أغلب الجهات الفاعلة في ليبيا لا تريد تنظيم الانتخابات
باتيلي: أغلب الجهات الفاعلة في ليبيا لا تريد تنظيم ......
المزيد