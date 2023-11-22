«التعليم»: بدء تجريبي لبرنامج التغذية المدرسية مع الفصل الدراسي الثاني

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة التربية والتعليم في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، اليوم الأربعاء، أنها ستبدأ برنامج التغذية المدرسية بشكل تجريبي مع الفصل الدراسي الثاني في 10 مؤسسات تعليمية، موزعة على كل أنحاء البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير موسى المقريف مع لجنة التغذية المدرسية، لمناقشة مقترحها للتغذية المدرسية لليوم الدراسي الكامل، والبدء بتنفيذه في المؤسسات التعليمية ببلدية درنة، بحسب بيان للوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

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وشدد المقريف على أهمية ترسيخ فكرة التغذية المدرسية في المجتمع، مشيرا إلى نجاح الوزارة بشكل جزئي في تصحيح اللبس الحاصل بأنها مرتبطة بالفقر من خلال حملات التوعية بالتغذية المدرسية، وتطبيق برامج على أرض الواقع في عدد من المناطق.

حضر الاجتماع موظف البرامج في مكتب برنامج الغذاء العالمي، ومسؤول الحماية الاجتماعية، والمستشار الفني لمشروع التغذية المدرسية بالبرنامج.

وقد وقعت وزارة التعليم، في أغسطس 2021، مذكرة تفاهم مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، لتنفيذ برنامج التغذية المدرسية.

موسى المقريف خلال اجتماع بوزارة التربية والتعليم في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، الأربعاء 22 نوفمبر 2023 (صفحة الوزارة على فيسبوك)

موسى المقريف خلال اجتماع بوزارة التربية والتعليم في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، الأربعاء 22 نوفمبر 2023 (صفحة الوزارة على فيسبوك)

موسى المقريف خلال اجتماع بوزارة التربية والتعليم في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، الأربعاء 22 نوفمبر 2023 (صفحة الوزارة على فيسبوك)