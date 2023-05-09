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«التعليم» تبحث مع برنامج الأغذية العالمي ملف التغذية المدرسية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 09 مايو 2023, 03:20 مساء
«التعليم» تبحث مع برنامج الأغذية العالمي ملف التغذية المدرسية
اجتماع مسؤولي وزارة التعليم وبرنامج الأغذية العالمي، 9 مايو 2023. (وزارة التعليم)
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بحث مسؤولون بوزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، مع مسؤولين في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، مستجدات مشروع التغذية المدرسة.

تناول الاجتماع وضع استراتيجيات مشروع التغذية المدرسية، بالاستعانة بخبرات برنامج الغذاء العالمي الخاصة بالتغذية المدرسية، في عدد من دول العالم، وفق بيان صادر عن الوزارة.

حضر الاجتماع وكيل وزارة التعليم لشؤون المراقبات محسن الكبير، ورئيس لجنة التغذية المدرسية بالوزارة سيف النصر بالحسن، والمديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي كيت نيوتين، والمدير القطري للبرنامج لدى ليبيا ميساء الغريباوي، وعدد من موظفي برنامج الأغذية العالمي، وأعضاء لجنة التغذية المدرسية.

«التعليم» تسعى للمضي في تنفيذ مشروع التغذية المدرسية
وقال وكيل وزارة التعليم لشؤون المراقبات محسن الكبير، إن الوزارة تسعى إلى المضي قدمًا في تنفيذ مشروع التغذية المدرسة، إلى أن يشمل المؤسسات التعليمية كافة في كامل التراب الليبي.

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وأشار الوكيل إلى ضرورة إطلاق حملات توعوية تخص التغذية الصحية في المنازل، بالتوازي مع التغذية المدرسية بالمؤسسات التعليمية حتى تعطي الأثر الأكبر للتلاميذ.

مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم وبرنامج الأغذية العالمي
ووقعت وزارة التعليم في أغسطس 2021 مذكرة تفاهم مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، لتنفيذ برنامج الأغذية المدرسية.

وآنذاك، قال وزير التعليم موسى المقريف، إنه سيشكل لجنة تتولى متابعة البرنامج منذ انطلاقته، مثمنًا جهود برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في دعم تلاميذ المدارس الابتدائية والإعدادية، مشيرًا إلى أنه سيتولى متابعة ذلك بجولات تفقدية للمؤسسات التعليمية.

بدورها، قالت الممثلة والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، إن تشكيل اللجنة سيعطى دافعًا لانطلاقتها، مؤكدة أن «ليبيا تُعد من الدول الرائدة في التغذية المدرسية منذ أوائل السبعينيات من القرن الماضي».

اجتماع مسؤولي وزارة التعليم وبرنامج الأغذية العالمي، 9 مايو 2023. (وزارة التعليم)
اجتماع مسؤولي وزارة التعليم وبرنامج الأغذية العالمي، 9 مايو 2023. (وزارة التعليم)
اجتماع مسؤولي وزارة التعليم وبرنامج الأغذية العالمي، 9 مايو 2023. (وزارة التعليم)
اجتماع مسؤولي وزارة التعليم وبرنامج الأغذية العالمي، 9 مايو 2023. (وزارة التعليم)
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