المقريف: نسعى لتأسيس مشروع للتغذية المدرسية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، موسى المقريف، إن الوزارة تسعى لتأسيس مشروع للتغذية المدرسية في ليبيا، لافتًا في هذا الصدد إلى تقديم مشروع إنشاء ثلاثة مصانع للتغذية المدرسية في منطقتي الواحات وتمنهنت.

زيادة عدد المدارس المستفيدة من برنامج التغذية المدرسية

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، المدير القُطري لبرنامج الغذاء العالمي (WFP) ميساء الغريباوي، وذلك لمناقشة التعاون بين الوزارة ومنظمة الغذاء العالمي لتوطين برنامج التغذية المدرسية في ليبيا، وزيادة عدد المدارس المستفيدة من المشروع، ليشمل مدارس من المنطقة الجنوبية ابتداءً من العام الدراسي المقبل.

- على غرار «الجهاد».. المقريف يقترح ضريبة لصالح التغذية المدرسية

المقريف: التعليم اقترحت إنشاء ثلاثة مصانع للتغذية المدرسية في ليبيا

وأكد المقريف سعي الوزارة لتأسيس مشروع للتغذية المدرسية في ليبيا، تحتوي الوجبات المقدمة فيها على العناصر الأساسية التي تساعد التلاميذ على التركيز والنمو، وتكون التمور العنصر الأساسي فيها.

وأضاف أن الوزارة قدمت في السابق مشروع إنشاء ثلاثة مصانع للتغذية المدرسية في منطقتي الواحات وتمنهنت، لاشتهارهما بزراعة النخيل وإنتاج التمور.

ليبيا ضمن تحالف التغذية المدرسية

من جانبها، قدمت المدير القُطري لبرنامج الغذاء العالمي في ليبيا التهنئة لدخول ليبيا في قائمة تحالف التغذية المدرسية الذي يهدف إلى ضمان حصول كل طفل على فرصة تناول وجبة صحية ومغذية في المؤسسات التعليمية بحلول العام 2030، وذلك من خلال تحسين نوعية برامج الوجبات المدرسية المملوكة وطنيًا وتعزيز نظم الوجبات المدرسية على الصعيد العالمي.

ونقل البيان عن المسؤولة إشادتها بمشروع إنشاء مصانع التغذية المدرسية في ليبيا، مضيفة أن هذا المشروع سيوفر العديد من فرص العمل ويحقق الاكتفاء الذاتي.