«التعليم» تبحث مستجدات ملف التغذية المدرسية

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى المقريف، اليوم الأربعاء، مع نائب مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في ليبيا، ياسو يوكي ميساوا، تنفيذ مذكرة التفاهم بشأن برنامج الأغذية المدرسية.

وأكد المقريف خلال الاجتماع، أن ملف التغذية المدرسية بكل المؤسسات التعليمية يحظى باهتمام بالغ باعتباره «مشروعًا حقيقيًا ووطنيًا»، منبهًا إلى أهمية تنظيم ورش عمل في كل مراقبات التربية والتعليم للتعريف بالمشروع، وفق بيان صادر عن الوزارة.

بدوره، أكد نائب مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في ليبيا أهمية تبني مشروع التغذية المدرسية ودوره في تعزيز الاقتصاد المحلي من حيث إشراك ذوي المصلحة، من أصحاب المشاريع، فضلًا عن مساهمته في تحسين ثقافة التغذية المدرسية الصحية لدى الطلاب لخلق أمن غذائي مستدام.

- «يونيسف» تعلن برنامجا لتقييم التغذية للأطفال والنساء في ليبيا

- مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم وبرنامج الأغذية العالمي

- بيانات أممية: 16% زيادة في أسعار الغذاء و1.2 مليون ليبي يعانون من انعدام الأمن الغذائي

مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم وبرنامج الأغذية العالمي

ووقعت وزارة التعليم في أغسطس 2021 مذكرة تفاهم مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، لتنفيذ برنامج الأغذية المدرسية.

وآنذاك، قال المقريف إنه سيشكل لجنة تتولى متابعة البرنامج منذ انطلاقته، مثمنًا جهود برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في دعم تلاميذ المدارس الابتدائية والإعدادية، مشيرًا إلى أنه سيتولى متابعة ذلك بجولات تفقدية للمؤسسات التعليمية.

بدورها، قالت الممثلة والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، رود الحلبي، إن تشكيل اللجنة سيُعطى دافعًا لانطلاقتها، مؤكدة أن «ليبيا تُعد من الدول الرائدة في التغذية المدرسية منذ أوائل السبعينيات من القرن الماضي».

من اجتماع المقريف مع مسؤولي مكتب برنامج الأغذية العالمي، 18 يناير 2023. (وزارة التربية والتعليم)