مراقبة التعليم في الرحيبات تتسلم مدرسة تستوعب 420 طالبا

القاهرة - بوابة الوسط

سلّم جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية مدرسة، تستوعب 420 طالبا، لمراقبة التربية والتعليم في بلدية الرحيبات.

وتشمل المدرسة ثمانية فصول وغرفة للمَعملَين وساحة تجمع للطلاب ودورات مياه، حسب ما جاء على صفحة «حكومتنا» في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الثلاثاء.

تنفيذ 125 مدرسة

وأعلن مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، إبراهيم تاكيتة، تنفيذ 125 مدرسة في إطار استكمال مشروعات إنشاء 393 مدرسة توقف تنفيذها منذ سنوات طويلة.

ويخطط الجهاز لتسليم 45 مدرسة أخرى قبل نهاية العام الجاري. كما سيبدأ في تنفيذ 500 مدرسة جديدة، وفق تاكيتة.