مواعيد الدراسة والامتحانات لجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي الجديد

القاهرة - بوابة الوسط

حدد وزير التربية والتعليم في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، موسى المقريف، مواعيد الدراسة والامتحانات لجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي 2023 - 2024 م.

الفصل الدراسي الأول

وسيبدأ العام الدراسي الجديد الأحد المقبل الثالث من سبتمبر المقبل، وينتهي الفصل الدراسي الأول في 21 ديسمبر 2023، وستكون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول خلال الفترة من 25 ديسمبر 2023 إلى 4 يناير 2024 بالنسبة لسنوات النقل في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.

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الفصل الدراسي الثاني

ونص قرار الوزير رقم 1046 لسنة 2023 على أن تكون عطلة نصف العام الدراسي من 7 إلى 18 يناير 2024، وبداية الفصل الدراسي الثاني 21 يناير 2024، وسينتهي في 2 مايو 2024.

وحدد القرار امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال الفترة من 5 إلى 16 مايو، على أن تجرى امتحانات الدور الثاني خلال الفترة من 23 يونيو إلى 24 يوليو 2024.

امتحانات شهادات مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي

أما امتحانات الدور الأول لشهادات مرحلتي التعليم الأساسي فستكون خلال الفترة من 19 إلى 30 مايو 2024، والدور الثاني من 30 يونيو إلى 11 يوليو 2024، وامتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية خلال الفترة من 2 إلى 13 يونيو 2024، والدور الثاني من 21 يوليو إلى 31 يوليو 2024.

وسيختتم النشاط المدرسي على مستوى ليبيا 16 يوليو، وتكون عطلة المعلمين خلال أغسطس 2024.