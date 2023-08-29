وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مساء اليوم الثلاثاء، بدء العام الدراسي الجديد 2023 - 2024 لجميع مراحل التعليم الأساسي والثانوي الأحد المقبل، الثالث من سبتمبر المقبل.

ونوهت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك»: «بأن موعد بداية العام الدراسي الجديد لجميع مراحل التعليم الأساسي والثانوي سيكون في الثالث من الشهر المقبل، وفق ما جاء في قرار وزير التربية والتعليم رقم (1046) لسنة 2023 بشأن تحديد مواعيد الدراسة والامتحانات لجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي 2023 – 2024».

- «التعليم» تنفي تأجيل موعد انطلاق العام الدراسي الجديد

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ودعت وزارة التربية والتعليم الجميع إلى تحرّي الدقة في الحصول على المعلومات وذلك بنقلها من مصادرها الصحيحة وهي الصفحة الرسمية للوزارة على «فيسبوك»، نافية بذلك ما يجري تداوله بشأن تأجيل موعد انطلاق العام الدراسي الجديد.

اعتماد الخطة الدارسية للعام الجديد

واعتمد وزير التربية والتعليم موسى المقريف في 16 أغسطس الجاري، الخطة الدراسية للعام الدراسي 2024/2023 والتي تنص على بدء الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد يوم 3 سبتمبر المقبل، وينتهي 21 ديسمبر 2023، على أن تُجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول خلال الفترة من 25 ديسمبر 2023 إلى 4 يناير 2024. وستكون عطلة نصف العام الدراسي من 7 إلى 18 يناير 2024.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 21 يناير حتى 2 مايو. وستكون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال الفترة من 5 إلى 16 مايو، وامتحانات الدور الثاني خلال الفترة من 23 يونيو إلى 24 يوليو 2024. ويختتم النشاط المدرسي على مستوى ليبيا يوم 16 يوليو، على أن تكون عطلة المعلمين خلال شهر أغسطس 2024.