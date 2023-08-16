«التعليم» تعتمد خطة العام الدراسي الجديد...

اعتمد وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى المقريف الخطة الدراسية للعام الدراسي 2024/2023.
وتشمل الخطة التي نشرتها الوزارة، وفق قرار المقريف، مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي والتعليم الديني والشهادات العامة.
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ومن المقرر بدء العام الدراسي الجديد لجميع المراحل التعليمية يوم 3 سبتمبر المقبل، وفق ما أعلنت الوزارة الشهر الماضي. ويبدأ الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد يوم 3 سبتمبر المقبل، وينتهي 21 ديسمبر 2023، وستكون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول خلال الفترة من 25 ديسمبر 2023 إلى 4 يناير 2024. وستكون عطلة نصف العام الدراسي من 7 إلى 18 يناير 2024.
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موعد بدء الفصل الدراسي الثاني
كذلك من المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 21 يناير حتى 2 مايو. وستكون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال الفترة من 5 إلى 16 مايو. وامتحانات الدور الثاني خلال الفترة من 23 يونيو إلى 24 يوليو 2024. ويختتم النشاط المدرسي على مستوى ليبيا يوم 16 يوليو. وتكون عطلة المعلمين خلال شهر أغسطس 2024.
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