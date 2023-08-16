«التعليم» تعتمد خطة العام الدراسي الجديد

القاهرة - بوابة الوسط

اعتمد وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى المقريف الخطة الدراسية للعام الدراسي 2024/2023.

وتشمل الخطة التي نشرتها الوزارة، وفق قرار المقريف، مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي والتعليم الديني والشهادات العامة.

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ومن المقرر بدء العام الدراسي الجديد لجميع المراحل التعليمية يوم 3 سبتمبر المقبل، وفق ما أعلنت الوزارة الشهر الماضي. ويبدأ الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد يوم 3 سبتمبر المقبل، وينتهي 21 ديسمبر 2023، وستكون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول خلال الفترة من 25 ديسمبر 2023 إلى 4 يناير 2024. وستكون عطلة نصف العام الدراسي من 7 إلى 18 يناير 2024.

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