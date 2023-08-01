«التعليم»: صرف الموازنة التشغيلية للمراقبات خلال الأسبوع الجاري

القاهرة - بوابة الوسط

وجه وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، موسى المقريف، مراقبي التربية والتعليم في البلديات بضرورة فتح حسابات مصرفية لإدارات المؤسسات التعليمية التابعة لهم؛ تمهيدا لصرف الموازنة التشغيلية خلال الأسبوع الجاري، استعدادا للعام الدراسي المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع المقريف، أمس الإثنين، مع وكيلي الوزارة للشؤون التربوية وشؤون المراقبات، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، ورئيس القسم المالي المكلف، لمناقشة صرف الموازنة التشغيلية الخاصة بالمؤسسات التعليمية، وفق بيان صادر عن وزارة التعليم.

وتشمل أوجه إنفاق الموازنة التشغيلية: النظافة العامة، ومستلزمات النشاط المدرسي، والصيانة الخفيفة الطارئة، وإيجارات النقل، ومواد ومتطلبات الامتحانات.

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موعد انطلاق العام الدراسي الجديد

ينطلق العام الدراسي الجديد 2023-2024 في الثالث من سبتمبر المقبل لجميع المراحل التعليمية (الأساسية والثانوية والدينية)، وفق ما أعلنت وزارة التعليم.

وسيبدأ الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي في الثالث من سبتمبر المقبل وينتهي 21 ديسمبر 2023، وستكون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول خلال الفترة من 25 ديسمبر 2023 إلى الرابع من يناير 2024، وستكون عطلة نصف العام الدراسي من 7 إلى 18 يناير 2024.

بينما سيبدأ الفصل الدراسي الثاني من 21 يناير حتى 2 مايو، وستكون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال الفترة من 5 إلى 16 مايو، وامتحانات الدور الثاني خلال الفترة من 23 يونيو إلى 24 يوليو 2024، على أن يختتم النشاط المدرسي على مستوى ليبيا 16 يوليو، وتكون عطلة المعلمين خلال أغسطس 2024.

لقاء المقريف مع مسؤولي وزارة التعليم، 31 يوليو 2023. (وزارة التعليم)