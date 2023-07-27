التعليم: امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية 13 أغسطس المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الخميس، انطلاق امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي يوم 13 أغسطس المقبل.

ونشر المركز الوطني للامتحانات عبر صفحته على «فيسبوك» قرار وزير التربية والتعليم رقم 1049 لسنة 2023 بعقد امتحان دور ثاني لجميع طلبة شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي الراسبين في أكثر من ثلاث مواد دراسية خلال الدور الأول، للعام الدراسي 2022 - 2023م.

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وأعلن وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى المقريف، الثلاثاء، اعتماد نتيجة شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بنسبة نجاح عامة بلغت 62.50%.

وبلغت نسبة النجاح في القسم العلمي 67.72%، والقسم الأدبي 43.48%، و28.48% بالنسبة للتعليم الديني، وفق كلمة المقريف خلال مؤتمر إعلان واعتماد نتيجة الثانوية العامة.

واليوم الخميس، خصصت الوزارة رابطا لطلاب الشهادة الثانوية في الداخل ومرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للمدارس الليبية بالخارج يمكن بواسطته الاطلاع على أوراق الإجابة بمنظومة الامتحانات، معلنة فتح باب الطعون بدءا من اليوم الخميس.