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«التعليم» تفتح باب الطعون.. وتخصص رابطا لمراجعة إجابات الثانوية والتعليم الأساسي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 يوليو 2023, 01:35 مساء
«التعليم» تفتح باب الطعون.. وتخصص رابطا لمراجعة إجابات الثانوية والتعليم الأساسي
وزير التعليم موسى المقريف خلال مؤتمر إعلان واعتماد نتيجة الثانوية العامة، 25 يوليو 2023. (صورة من بث مباشر)
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خصصت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، رابطًا لطلاب الشهادة الثانوية في الداخل ومرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للمدارس الليبية بالخارج للعام يمكن بواسطته الاطلاع على أوراق الإجابة بمنظومة الامتحانات، معلنة فتح باب الطعون اعتبارًا من اليوم الخميس.

وعبر الدخول على الرابط «https://nec.gov.ly/FinalResults» يمكن للطلاب ممن لم يحالفهم التوفيق الاطلاع على الإجابات الصحيحة، وعدد الدرجات المُتحصلين عليها، إضافة إلى الدرجات التَّعويضية إن وجدت، وفق بيان صادر عن الوزارة.

ومِن خلال خانة عَرض أوراق الإجابة بإمكان الطلاب الاطلاع على أوراق الإجابة، ومراجعة إجابتهم، ومقارنتها بالإجابة الصحيحة، إذ تُرمز (ط) إلى إجابة التلميذ، فيما تُرمز (ص) إلى الإجابة الصحيحة.

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فتح باب الطعون
ودعت وزارة التعليم أي طالب لديه طعن إلى التوجه إلى مكتب الامتحانات بمراقبة التربية والتعليم التي يتبعها، اِعتبارا من، اليوم الخميس وحتى نِهاية دوام يوم الأحد المُقبل، موضحة أنه لن يقبل أي طعن بعد التاريخ المُشار إليه.

وأشارت إلى إحالة الطعون «إن وجدت» من مكاتب الاِمتحانات بالبلديات إلى المركز الوطني للامتحانات للنظر والبت فيها خِلال يومين على أقصى تقدير.

نتيجة التعليم الأساسي والثانوي
واعتمدت وزارة التعليم نتيجة التعليم الأساسي بنسبة نجاح وصلت إلى 53.88%، في حين سجلت نسبة النجاح في التخصص الديني 56.48%، و68% لتخصص الصم وضعاف السمع.

في حين أعلن وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، موسى المقريف، الثلاثاء، اعتماد نتيجة شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بنسبة نجاح عامة بلغت 62.50%.

وبلغت نسبة النجاح في القسم العلمي 67.72%، والقسم الأدبي 43.48%، و28.48% بالنسبة للتعليم الديني، وفق كلمة المقريف خلال مؤتمر إعلان واعتماد نتيجة الثانوية العامة.

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