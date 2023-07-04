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«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 04 يوليو 2023, 12:18 مساء
«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي
المقريف خلال مؤتمر صحفي لإعلان نسب النجاح في شهادة إتمام التعليم الأساسي للدور الأول، 4 يوليو 2023، (التعليم)
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أعلن وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى المقريف، اليوم الثلاثاء، اعتماد نتيجة شهادة إتمام التعليم الأساسي الدور الأول للعام الدراسي 2022 - 2023 بنسبة نجاح بلغت 53.88%.

وقال إن نسبة النجاح في التخصص الديني بلغت 56.48%، بينما سجلت 68% بتخصص الصم وضعاف السمع، حسب حديثه في مؤتمر صحفي منقول على صفحة «حكومتنا» بموقع «فيسبوك».

وأضاف المقريف أن امتحانات شهادة إتمام التعليم الأساسي أجريت موحدة على كامل الأراضي الليبية خلال هذا العام.

أكثر من 187 ألف طالب أدوا الامتحانات
وذكر مدير المركز الوطني للامتحانات السيد أحمد مسعود أن عدد المتقدمين لإجراء امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي بلغ 187ألفا و693 طالب وطالبة، نجح منهم 101 ألف و107 طلاب، وتحصل منهم 28 ألفا و349 على تقدير ممتاز، و42 ألفا و519 على تقدير جيد جدا، و27 ألفا و138 على تقدير جيد، و3101 على تقدير مقبول، فيما بلغ عدد الذين سيخوضون دور ثان 86 ألفا و536 طالب وطالبة.

وأضاف مسعود أن عدد المتقدمين لإجراء امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي الديني 108 طلاب وطالبات، نجح منهم 61، وتحصل 15 منهم على تقدير ممتاز، و18 على تقدير جيد جدا، و24 على تقدير جيد، وأربعة على تقدير مقبول، فيما بلغ عدد الذين لديهم دور ثان 47 طالب وطالبة.

فيما بلغ عدد المتقدمين لإجراء امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للصم وضعاف السمع 75 طالب وطالب، نجح منهم 51، وتحصل منهم 21 على تقدير ممتاز، و21 على تقدير جيد جدا، وثمانية على تقدير جيد، وتلميذ واحد على تقدير مقبول، فيما بلغ عدد الذين لديهم دور ثان 24 طالبا وطالبة.

رابط النتيجة
يمكن لجميع الطلاب التعرف على نتائجهم من خلال أرقام الجلوس والقيد عبر الدخول على الرابط الإلكتروني. اضغط هنا

وأوضحت الوزارة أنها ستُفعل الرابط بعد اعتماد النتائج ظهر اليوم.

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